Lukaku al Chelsea è stato un fiasco. Adesso lo vogliono scaricare in Arabia Saudita (Relevo)

Il Chelsea chiede “aiuto” all’Arabia Saudita: la dirigenza è in contatto con alcune squadre della Saudi Pro League per provare a far partire il belga

Il Chelsea ha bisogno di vendere, la sessione di mercato estiva sarà molto delicata per i Blues. Il primo obiettivo sarà quello di liberarsi di Lukaku che per il club è diventato un peso.

L’intenzione è quello di cercare di venderlo a qualche club saudita. L’Arabia Saudita è diventato il luogo in cui vengono scaricati gli “scarti” del Chelsea.

Relevo scrive:

“Il mercato dei trasferimenti richiederà il meglio al Chelsea: ha una rosa molto lunga, una delle più lunghe d’Europa, con giocatori sotto contratto. E molti di loro finiranno per andarsene e non faranno parte della prima squadra nel 2024/25. Alcuni di loro andranno via in prestito – quelli che sono considerati progetti a lungo termine o che non hanno ancora un posto nella rosa dei Blues – ma per altri l’unica opzione è un trasferimento. Se, ad esempio, il giovane Deivid Washington potrebbe rientrare nel primo gruppo, c’è un chiaro caso di chi fa parte del secondo: Romelu Lukaku”.

A Londra sono alla ricercha di una squadra che possa acquistare l’attaccante belga: “A distanza di tre anni, tutti concordano sul fatto che l’operazione di rientro dell’attaccante sia stata un fiasco: ha giocato solo la stagione 2021/22 con la prima squadra… e basta. La scorsa stagione, dopo un anno di prestito all’Inter, il Chelsea ha dovuto negoziare un nuovo contratto per Lukaku per facilitare un’ipotetica uscita: il suo stipendio è stato abbassato, ma anche la clausola di rescissione (ora 43 milioni di euro) prima di passare in prestito alla Roma, che aveva un’opzione di acquisto che non ha eseguito. Ora, con un contratto ancora in essere, una cessione è l’unica via d’uscita per il belga, che è stato il giocatore più sfortunato dell’Europeo, con tre dei suoi gol annullati dal Var”.

Lukaku, il Chelsea chiede aiuto all’Arabia Saudita per venderlo

Per Lukaku potrebbe esserci all’orizzonte l’Arabia Saudita:

“In passato, il Chelsea ha utilizzato l’opzione Arabia Saudita per liberare alcuni giocatori della propria rosa. È successo con Edouard Mendy (all’Al-Ahli per 18,5 milioni), con Kalidou Koulibaly (all’Al Hilal per 23 milioni) e anche con N’Golo Kanté, che ha terminato il suo contratto ed è andato all’Al-Ittihad.

Per questo motivo la dirigenza sportiva dei Blues, attraverso una delle sue figure più importanti, Paul Winstanley, si sta muovendo per chiedere aiuto e ha già contattato alcuni club della Saudi Pro League nel caso in cui si possa trovare il via libera per la sua partenza. Come ha appreso Relevo, la figura di Lukaku è uno dei temi principali nelle conversazioni”.

ilnapolista © riproduzione riservata