Lozano sbarca in Mls, contratto di 4 anni con il San Diego (Romano)

Hirving Lozano lascia il Psv dopo solo una stagione dal suo ritorno in Olanda. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, firmerà un contratto di 4 anni con il San Diego, club di Mls.

Manca solo l’annuncio ufficiale, scrive il giornalista esperto di calciomercato, prima che l’ex attaccante del Napoli diventi un nuovo calciatore del San Diego.

🇲🇽🇺🇸 Hirving Lozano has signed a four year deal as new San Diego FC player, leaving PSV Eindhoven to join MLS.

Official announcement to follow soon. pic.twitter.com/uVYMgcYA1c

