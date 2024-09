La Roma ha chiesto informazioni su Politano. Con Conte il suo futuro a Napoli è a rischio (Schira)

In uscita anche Mario Rui, potrebbe lasciare il club in estate. Il terzino è rappresentato dall’agente Giuffredi che aveva detto: «Mi hanno chiesto di portarlo via. Dovrei dire: no»

Nicolò Schira dà informazioni sul mercato in uscita del Napoli. Secondo l’esperto di calciomercato, Matteo Politano, esterno del Napoli, potrebbe finire alla Roma. Il club capitolino ha chiesto informazioni e, con l’arrivo di Conte, potrebbe non avere molto spazio in squadra. Allo stesso modo, potrebbe lasciare Napoli anche Mario Rui.

Il futuro di Politano a Napoli è in bilico con Conte

Nicolò Schira su X: “La Roma ha chiesto informazioni su Matteo Politano. Dopo la firma di Conte, il suo futuro a Napoli è in dubbio“.

In uscita anche Mario Rui. Secondo Schira il terzino portoghese potrebbe andare via da Napoli durante questa la finestra di mercato estiva.

De Rossi sta trattando con l’ala del Napoli (Giordano)

La Roma è interessata a Matteo Politano del Napoli. Lo riporta il giornalista Marco Giordano. Il tecnico Daniele De Rossi sta trattando personalmente per convincere l’ala azzurra a firmare con i giallorossi. Al momento, però, è solo un interesse. Nessuna offerta concreta.

Mario Rui, l’agente: «Il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Dovrei dire: no, ha altri due anni di contratto»

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, nel corso del suo intervento a margine della presentazione del trofeo Aeg, ha parlato anche del futuro del terzino portoghese.

«I contratti lasciano il tempo che trovano. Perché altrimenti io dovrei dire che Mario Rui ha altri due anni di contratto e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Allora dovrei dire: no, Mario Rui resta altri due anni qui. Quindi, non vale per l’una, non vale per l’altra. I contratti si fanno ma poi ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere anche altre strade. Fare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Fare un contratto significa prendersi un impegno: un impegno che può anche andare in direzione diverse. Poi ho imparato una cosa nel calcio ho imparato una cosa: mai tenere i calciatori contro voglia. E l’anno scorso ne è stato l’esempio del mio pensiero».

