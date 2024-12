Mario Rui, l’agente: «Il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Dovrei dire: no, ha altri due anni di contratto»

A margine della presentazione Aeg: «Non vale per l’una, non vale per l’altra. I contratti si fanno ma poi ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere altre strade»

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, nel corso del suo intervento a margine della presentazione del trofeo Aeg, ha parlato anche del futuro del terzino portoghese. La sue dichiarazioni sembrano più una risposta netta e chiara alle accuse di De Laurentiis verso i procuratori. Il presidente del Napoli ha sempre ribadito e preteso il rispetto dei contratti, mal sopportando agenti e procuratori che chiedono i rinnovi.

Giuffredi: «I contratti lasciano il tempo che trovano. Mario Rui ha ancora due anni»

Le parole dell’agente di Mario Rui:

«I contratti lasciano il tempo che trovano. Perché altrimenti io dovrei dire che Mario Rui ha altri due anni di contratto e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via. Allora dovrei dire: no, Mario Rui resta altri due anni qui. Quindi, non vale per l’una, non vale per l’altra. I contratti si fanno ma poi ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere anche altre strade. Fare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Fare un contratto significa prendersi un impegno: un impegno che può anche andare in direzione diverse. Poi ho imparato una cosa nel calcio ho imparato una cosa: mai tenere i calciatori contro voglia. E l’anno scorso ne è stato l’esempio del mio pensiero».

De Laurentiis: «I ricatti dei procuratori sono il vero problema del sistema calcio per l’indebitamento»

Oggi il presidente De Laurentiis ha tenuto una lunga audizione al Senato dove ha evidenziato i problemi del calcio italiano, chiedendo un maggiore interesse della politica.

Il presidente del Napoli ha anche affrontato il tema dei procuratori sportivi, ritenuti da lui uno dei grandi mali del calcio:

«Bisognerebbe eliminare i ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento. Fanno innalzare e lievitare i costi dei vari calciatori. Come si combattono? Allungando per legge la possibilità di fare contratti, da almeno di 8 anni in modo tale che dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario previsto inizialmente per quel calciatore. E non bisognerebbe dare poi la possibilità ai club di essere procuratori dei calciatori. Allora il problema si risolverebbe: non ci sarebbero situazioni illegali, di cui sentiamo parlare senza prove concrete, all’estero».

Le altre dichiarazioni di Giuffredi

Giuffredi è anche l’agente di altri giocatori del Napoli. Tra i suoi assistiti ci sono Politano, Folorusho e Gaetano.

Politano resta al Napoli? «Di Politano non si è mai parlato perchè non c’è nessun tipo di problema perchè sta bene qua. E’ quindi inutile parlare di Politano».

Folorunsho? «Il Napoli ci punta e ci crede tanto, credo il suo futuro sicuramente sarà a Napoli. Quindi come vedi, ci sarà qualche altro giocatore che continuerà a giocare nel Napoli tra i miei assistiti. Non vuole dire che se c’è uno che non vuole più rimanere, quindi i rapporti si rompono o ci ammazziamo. Ce ne saranno altri, credo che nella vita tutti siamo utili, nessuno è indispensabile».

Gaetano? «Questo è un tema da affrontare, stavamo aspettando che arrivasse il nuovo allenatore. Quando arriverà sentiremo quello che è il suo pensiero. Gaetano penso che anche lui sia arrivato ad un bivio, nel senso che il Napoli o ci crede e ci punta oppure dovrà essere ceduto».

