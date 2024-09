La Nazionale di Spalletti: senza leader ma con un centravanti. L’opposto del 2021 (La Stampa)

Nel 2021 avevamo due leader in campo e uno fuori (Chiellini e Bonucci più Vialli) ma eravamo senza un numero nove di fatto. Di Lorenzo e Chiesa sono la copia sbiadita degli originali

La Stampa analizza la Nazionale di Spalletti con il commento di Paolo Brusorio. L’Italia che andrà in Germania sarà orfana di leader. Avremo un vero centravanti, al contrario del 2021, ma basterà? Le sensazioni non sono positive.

La Nazionale di Spalletti è la migliore possibile, non la più forte possibile

Scrive Brusorio:

La Nazionale che esce dal laboratorio di Coverciano è la migliore possibile, il ct non ha lasciato a casa fenomeni,

non ha tagliato campioni. Non che fossero scelte obbligate le sue, ma tra Fagioli e Ricci non c’è questo divario e se in attacco Orsolini non ha convinto Spalletti non ce la sentiamo di opporre un pensiero diverso. Per giocare un Europeo serve statura internazionale e, salvo ruoli come il centravanti, una duttilità che evidentemente il ct non ha riconosciuto nei due esodati (il terzo è Provedel). Amen.

La Nazionale è fatta. Non c’è un leader, ma abbiamo un centravanti, Scamacca. L’esatto opposto della squadra campione nel 2021 che di leader ne aveva due in campo e uno fuori (Chiellini e Bonucci più Vialli), ma che ha trionfato pur senza un numero nove di fatto e nei fatti. E già questo è un motivo di discontinuità rispetto all’ingombrante passato. Arriviamo in Germania con un rodaggio non rassicurante e con almeno tre giocatori chiave dello schieramento in rivedibili condizioni di forma: Di Lorenzo e Chiesa sono la copia sbiadita degli originali mentre Barella è ai box per un pit stop che speriamo non riservi ulteriori complicazioni.

Italia, i convocati per Euro 2024: c’è Folorunsho, confermato Meret nonostante l’infortunio

Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 convocati dell’Italia per gli Europei 2024 che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. I tre tagliati sono: Provedel, Orsolini, Ricci.

Ricordiamo che per qualsiasi infortunio, si potrà cambiare la lista entro la mezzanotte del giorno prima del primo match; la Nazionale italiana esordirà il 15 giugno contro l’Albania. Ieri era stato annunciato dal tecnico che Alex Meret aveva subito un risentimento muscolare.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini.

ATTACCANTI: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

