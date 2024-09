Italia, i convocati per Euro 2024: c’è Folorunsho, confermato Meret nonostante l’infortunio

Nessun calciatore del Napoli tagliato, ci sono anche Di Lorenzo e Raspadori. Restano a casa Provedel, Orsolini, Ricci. Fagioli c’è.

Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 convocati dell’Italia per gli Europei 2024 che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. I tre tagliati sono: Provedel, Orsolini, Ricci.

Ricordiamo che per qualsiasi infortunio, si potrà cambiare la lista entro la mezzanotte del giorno prima del primo match; la Nazionale italiana esordirà il 15 giugno contro l’Albania. Ieri era stato annunciato dal tecnico che Alex Meret aveva subito un risentimento muscolare.

I convocati dell’Italia: quattro calciatori del Napoli in lista

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini.

ATTACCANTI: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

Cosa l’ha soddisfatta di più di questi giorni?

«Ciò che mi ha soddisfatto di più è il fatto di aver scelto bene come persone, l’ho detto anche stamattina a loro. Il gruppo è importante e questo fatto di sapersi prendere carico anche delle cose del compagno, del dar meriti ai compagni, sono tutte qualità contrarie all’egoismo: si divide tutti in parti uguali e di questo sono molto soddisfatto. L’unica preoccupazione è che io sia all’altezza della qualità che hanno loro, spero di essere una bella persona con loro come loro lo sono con me».

La tattica:

«Quando perdi spesso la palla non puoi pressare sempre altrimenti il costo di fatica è troppo alto. Quando comandi il gioco è più facile mandarli a cuccia. E’ partita per il 3-4-2-1, in molti in Italia giocano così, 4-3-3 è in minoranza ormai. Si può fare, cambiano poche misure».

Su Folorunsho:

«Folorunsho ti dà grande fisicità, chiude le azioni di testa, i calci piazzati sono una bega nella competizione. Avere uno più fisico, visto che Jorginho e Frattesi hanno altre caratteristiche, ci serve. Lui è abituato a giocare sulla fascia e rincorrere, ormai è un incursore a tutti gli effetti».

