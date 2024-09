Kvaratskhelia, sono undici i milioni di ingaggio promessi dal Psg di Al Khelaifi (Corsport)

La sparata di agente e papà è stata ispirata dalla mega offerta. Manna andrà in Germania per riannodare i fili della trattativa per il rinnovo

Kvaratskhelia e i suoi pensano agli undici milioni offerti dal Psg.

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive:

La sconfitta al gran ballo dei debuttanti d’Europa, una prestazione un po’ così, il caso della gita domenicale in tv di agente e padre: non è mica un periodo semplicissimo, quello che sta vivendo Khvicha Kvaratskhelia. Mamuka Jugeli (il manager) e Badri (mister Kvara senior) hanno annunciato all’emittente georgiana, Imedi, l’intenzione di lasciare Napoli e il Napoli nel bel mezzo di una complicata trattativa per il rinnovo del contratto. Senza mezzi termini, ispirati da un super accordo personale con il Psg: un contratto da 11 milioni a stagione (per 4-5 anni).

Giovanni Manna. Tocca a lui, entrare in scena: nei prossimi giorni volerà in Germania per incontrare Jugeli e rimettere in piedi la storia. Soprattutto individuare un punto d’incontro da cui ripartire per arrivare a un accordo.

Il Napoli valuta Kvara incedibile, non lo cederà, non ci pensa minimamente, lo ha annunciato e ci crede. Lo dicono i fatti: Conte lo ritiene imprescindibile e la possibilità di costruire la sua squadra senza Khvicha non lo sfiora neanche lontanamente; Adl è al suo fianco, perfettamente d’accordo, e ha rifiutato un’offerta da 110 milioni del Psg.

Kvaratskhelia: «Non sto pensando al mio futuro, sono concentrato al 100% sulla Nazionale»

Kvaratskhelia a Sky dopo Georgia-Turchia 1-3.

«Siamo un po’ delusi, meritavamo di più. Meritavamo di fare gol ma questo è il calcio. Dobbiamo continuare a lottare fin quando avremo possibilità. Meritavamo di più. Abbiamo fatto bene, abbiamo creato le nostre occasioni».

Il tuo futuro a Napoli

«Sono concentrato unicamente sulla Nazionale, dopo gli Europei deciderò sul mio futuro ma ora non ci sto pensando, ora proverò a dare tutto per aiutare la mia Nazionale, non sto pensando a quello che si dice, sono concentrato al 100% sulla Nazionale».

