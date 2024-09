De Laurentiis mostri ai Kvaratskhelia che il Napoli non è un mercato di capre (Corbo)

De Laurentiis spinge per il rinnovo di Kvaratskhelia, vuole tenerlo ancora per un altro anno. Sarà fondamentale la discussione circa lo stipendio e la clausola.

Lo scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

“Il presidente del Napoli de Laurentiis vuole insistere sulla proposta di un nuovo contratto per trattenere Khvicha Kvaratskhelia almeno per un’altra stagione.

L’importante aumento di stipendio e la clausola di svincolo valida dal giugno 2025 sono punti cruciali, il Napoli spingerà ancora dopo gli Europei per far sì che ciò avvenga”.

🔵🇬🇪 Napoli president de Laurentiis wants to insist on new contract proposal to keep Khvicha Kvaratskhelia at least for one more season.

Important salary increase and release clause valid from June 2025 are crucial points, Napoli will push again after Euros to make it happen. pic.twitter.com/cLsnqLUb7q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024