Il segreto del successo degli Ancelotti: rifuggono l’autocompiacimento, la loro forza è il dialogo (As)

Davide mette in discussione gli approcci del padre, cerca di trovarne pregi e difetti e poi ne parlano insieme. Carlo con il suo team ha costruito una famiglia

Una delle chiavi del successo degli Ancelotti (padre e figlio) è il fatto che lui e il suo organico sono in grado di mettere in discussione i propri metodi e ridisegnarli.

As racconta il segreto del successo degli Ancelotti:

“Carlo e Davide. Davide e Carlo. Due metà di uno stesso insieme. Un guru della panchina e il suo successore. Il primo allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è riuscito a modernizzare il suo metodo fino a diventare un esempio da seguire in tutto il mondo. È suo figlio Davide a tenerlo al corrente di tutti i progressi che il suo staff tecnico incorpora quotidianamente. Carlo e Davide sono a capo di un gruppo che comprende altri nomi importanti come Francesco Mauri, assistente tecnico, il nutrizionista Mino Fulco e l’analista Simone Montanaro”.

L’ingrediente segreto del successo di Ancelotti “non è altro che il fatto che la coppia rifugge dall’autocompiacimento. Davide Ancelotti mette ripetutamente in discussione gli approcci del padre, prova a migliorarli, ne cerca i difetti, e poi è Carlo a decidere. Ma da questo dibattito arricchente, che è il grande segreto del successo, finiscono per emergere idee brillanti“.

«Mio padre lascia parlare tutto il suo staff», ha detto recentemente Davide ad As. «Questo genera un grande dibattito interno e un’atmosfera di confronto di idee che gli permette di rimanere giovane nella testa e nel pensiero. Non vuole uno staff di allenatori che gli dicano solo sì. Tra me e lui c’è una sfida costante, e questo mi piace. A volte discutiamo, ma credo sia una cosa positiva. È questa la chiave di un rapporto professionale così proficuo tra padre e figlio».

Ancelotti, il successo di un team che assomiglia a una famiglia

Tutto si risolve “in famiglia”. ” Mino Fulco è il genero di Carlo Ancelotti, compagno della figlia. Un professionista nel suo campo, la nutrizione nello sport. Fulco era già al fianco di Ancelotti nella sua prima tappa a Madrid. Sta lavorando duramente per trovare una tecnologia valida per ottenere dati diversi dalla velocità o dall’accelerazione per scoprire come la gamba del calciatore assimila il carico di lavoro. Introduce molti altri parametri oltre a quelli ottenuti con il Gps. Termografia o biomarcatori sono alcune delle sue parole chiave“.

Poi c’è Francesco Mauri, che non è della sua famiglia ma è come se lo fosse. “È figlio di Giovanni Mauri, il preparatore fisico che ha accompagnato Carlo Ancelotti durante gran parte della sua carriera in panchina, compresa la prima tappa a Madrid dove ha vinto la Champions. Francesco Mauri ha iniziato progettando il condizionamento fisico dei giocatori, ma ora è molto di più, è assistente tecnico e responsabile delle strategie al fianco di Davide Ancelotti“.

Infine c’è Simone Montanaro, “la quarta gamba di questo ben oliato staff di allenatori. Montanaro è un vero e proprio studioso di calcio che unisce competenze tattiche e informatiche. Partito dalle giovanili della Roma, ha fatto il salto di qualità con Luis Enrique con cui ha curato le pagelle degli avversari e aiutato nella codifica dei programmi di analisi. Venne poi chiamato da Montella, che in realtà lo aveva promosso prima di Luis Enrique alla Roma, ed è passato con lui alla Fiorentina, al Milan, alla Sampdoria e al Siviglia. Ancelotti ha poi cercato Simone Montanaro per il Napoli e da allora, poi all’Everton e ora al Madrid, sono sempre stati insieme. Carlo e suo figlio Davide non lasciano nulla al caso. Si sono circondati dei migliori e hanno formato una grande famiglia per la loro panchina… Questo è il loro segreto, il segreto di Ancelotti“.

