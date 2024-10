Il progetto per la ristrutturazione di San Siro non esiste: da Webuild solo parole

Webuild a febbraio si è resa disponibile a realizzare autonomamente uno studio di fattibilità per la ristrutturazione. Il comune: «Nessun documento e/o progetto è stato consegnato»

“Per la ristrutturazione dello stadio di San Siro, opera per la quale si è offerta volontariamente la Webuild, non c’è nessun documento, nessun progetto, ma soltanto una manifestazione d’intenti”. A voler sintetizzare la storia, un fiume di parole. Così Libero sul progetto per la ristrutturazione di San Siro.

Su San Siro è tutto fermo: c’è solo lo studio di fattibilità di Webuild

“A chiarire il punto, peraltro già al centro delle critiche esternate dall’Ordine degli Architetti di Milano, il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico“. Il consigliere “ha presentato all’amministrazione comunale una richiesta di accesso agli atti, relativamente alla «documentazione WeBuild» per la «ristrutturazione e restyling dello stadio Meazza»“.

E la risposta dal Comune non si è fatta attendere:

«Nell’incontro svoltosi il 21 giugno, con la partecipazione dei rappresentanti di Ac Milan e Fc Inter, la Webuild ha esposto le linee principali dello studio effettuato», spiega in una nota del Comune il direttore generale, Christian Malangone, «per la successiva ed eventuale valutazione da parte delle predette società. Webuild, lo scorso mese di febbraio, ha spontaneamente proposto l’avvio di uno studio di fattibilità per la riqualificazione dello Stadio Meazza, rendendosi disponibile autonomamente ad elaborarlo con oneri a proprio carico, senza dunque alcun incarico o qualsivoglia impegno da parte del Comune di Milano. Nessun documento e/o progetto è stato, quindi, consegnato al Comune di Milano in occasione del soprarichiamato incontro»

Ospiterà la finale di Champions 2027, ma servono garanzie sulla ristrutturazione

Il Comitato Esecutivo Uefa ha stabilito le sedi delle finali delle prossime competizioni europee, in particolare per quanto riguarda il 2026 e 2027.

Se la finale di Champions del 2025 si disputerà a Monaco di Baviera, quella del 2026 sarà a Budapest, mentre nel 2027 sarà la volta di Milano. La decisione su San Siro, però, è sospesa fino a settembre subordinatamente alla comunicazione della Figc sul progetto di ristrutturazione dell’impianto, come è stato comunicato. Per lo stadio di Milan e Inter sarebbe la quinta volta ad ospitare una finale di Champions; l’ultima volta era accaduto nel 2016, nel derby di Madrid terminato con la vittoria dei blancos.

