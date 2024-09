Il Napoli farà tre amichevoli a Castel di Sangro: Adana, Brest e Girona (Corsport)

Conte torna a Dimaro, c’era già stato quando allenava il Siena. Prima di Ferragosto, il debutto in Coppa Italia

Il Napoli farà tre amichevoli a Castel di Sangro: Adana, Brest e Girona. Lo ricorda il Corriere dello Sport.

Conte ritroverà Dimaro Folgarida, località del Trentino che aveva conosciuto ai tempi del Siena, dall’11 al 21 luglio. Qualche giorno prima della partenza, però, l’appuntamento sarà a Castel Volturno.

Poi, dal 25, il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro, dove resterà in ritiro fino al 9 agosto. In giornata alcuni collaboratori di Conte saranno in Abruzzo per un sopralluogo alle strutture. Il Napoli alloggerà all’Aqua Montis di Rivisondoli, a pochi chilometri di distanza dal Patini, lo stadio dove si alleneranno i calciatori.

Il Napoli in Coppa Italia prima di Ferragosto

A Castel di Sangro pianificate tre amichevoli internazionali: il 28 contro l’Adana Demirspor, il 31 contro il Brest, squadra francese che ha concluso la Ligue 1 al terzo posto; il 3 agosto l’ultima partita contro gli spagnoli del Girona dove gioca il bomber Dovbyk, obiettivo di mercato del Napoli. A Dimaro, invece, i test amichevoli saranno due: contro la rappresentativa locale e poi una squadra di Serie B. Cinque gare in totale per preparare il debutto stagionale prima di Ferragosto per i trentaduesimi di Coppa Italia al Maradona.

Il sindaco di Castel di Sangro: «Aumenteremo la capienza del Patini fino a 7500 posti» (lo scorso anno)

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli:

«Boom di presenze in ritiro? All’inizio avevamo lanciato il numero di 150mila tifosi a Castel di Sangro con eccessivo ottimismo, ora possiamo pensare di andare anche oltre. Stamattina al Palasport c’era una fila impressionante per la foto con la Coppa dello Scudetto e gli store. L’altro dato che mi ha meravigliato tanto è stato che c’erano 3.500 spettatori allo stadio, ed era solo un lunedì di luglio».

Sui disordini avvenuti alla prima amichevole:

«Abbiamo esaurito in pochi istanti i 5mila posti, avevamo una folla fuori ai cancelli impressionante. Con una decisione un po’ sui generis abbiamo ritenuto di fare entrare tutti, da quel momento si è normalizzata la situazione. Vedevo i settori pressocché raddoppiati, dei numeri non ne ho idea. Alle 15 arriverà la Prefettura per autorizzare la capienza fino a 7500, quindi aumenteranno la capienza del 50%. Consiglio ai tifosi di sfruttare più i giorni infrasettimanali ed evitare i weekend. La riunione è stata convocata d’urgenza oggi, per permettere al Napoli di vendere altri biglietti per l’amichevole di domani. Prefettura e Questura mi hanno lasciato la disponibilità».

In occasione dell’amichevole del Napoli contro il Girona, potrebbero esserci più steward all’esterno del Patini:

«Ne possiamo mettere anche tonnellate, ma la cosa importante è permettere l’ingresso allo stadio a più gente possibile».

