De Laurentiis innaffiato per sbaglio da un idrante a Castel di Sangro (VIDEO)

Il presidente stava guardando l’allenamento della squadra a bordocampo e ha ricevuto una doccia fredda

Una piccola disavventura quella capitata al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Castel di Sangro. Mentre assisteva all’allenamento della squadra di Garcia, De Laurentiis è stato preso in pieno da un idrante che innaffiava il campo. Doccia fredda per il presidente, che è corso via per evitare il getto e, quando è tornato visibile ai tifosi, ha ricevuto il loro applauso.

ilnapolista © riproduzione riservata