Napoli, il sindaco di Castel di Sangro: «Aumenteremo la capienza del Patini fino a 7500 posti»

A KissKiss Napoli: «Con la Prefettura abbiamo convocato una riunione oggi alle 15 per permettere al Napoli di vendere altri biglietti»

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli:

«Boom di presenze in ritiro? All’inizio avevamo lanciato il numero di 150mila tifosi a Castel di Sangro con eccessivo ottimismo, ora possiamo pensare di andare anche oltre. Stamattina al Palasport c’era una fila impressionante per la foto con la Coppa dello Scudetto e gli store. L’altro dato che mi ha meravigliato tanto è stato che c’erano 3.500 spettatori allo stadio, ed era solo un lunedì di luglio».

Sui disordini avvenuti alla prima amichevole:

«Abbiamo esaurito in pochi istanti i 5mila posti, avevamo una folla fuori ai cancelli impressionante. Con una decisione un po’ sui generis abbiamo ritenuto di fare entrare tutti, da quel momento si è normalizzata la situazione. Vedevo i settori pressocché raddoppiati, dei numeri non ne ho idea. Alle 15 arriverà la Prefettura per autorizzare la capienza fino a 7500, quindi aumenteranno la capienza del 50%. Consiglio ai tifosi di sfruttare più i giorni infrasettimanali ed evitare i weekend. La riunione è stata convocata d’urgenza oggi, per permettere al Napoli di vendere altri biglietti per l’amichevole di domani. Prefettura e Questura mi hanno lasciato la disponibilità».

In occasione dell’amichevole del Napoli contro il Girona, potrebbero esserci più steward all’esterno del Patini:

«Ne possiamo mettere anche tonnellate, ma la cosa importante è permettere l’ingresso allo stadio a più gente possibile».

