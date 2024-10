Hamsik: «Consiglierei a Kvaratskhelia di restare al Napoli, ora c’è Conte e sono curioso» (Gazzetta)

«Calzona è un grande motivatore, ma soprattutto è eccezionale dal punto di vista tattico: Calzona è un fenomeno a preparare la partita».

«Ogni tanto il nostro ct mi mette in campo nelle esercitazioni o nelle partitelle di allenamento. Ho smesso da un anno e la condizione è approssimativa. Però non mi sono dimenticato come si calcia in porta, di destro e di sinistro…». Esordisce così Marek Hamsik alla Gazzetta dello Sport parlando della sua Slovacchia che affronterà l’Inghilterra negli ottavi di Euro 2024.

Alla guida della Nazionale c’è Francesco Calzona che quest’anno non è riuscito a risollevare le sorti del Napoli. Qual è l’aspetto del lavoro di Calzona che le piace di più?

«Mi piace tutto. Proprio tutto. Sa gestire benissimo il gruppo, è bravo a trasmettere alla squadra i concetti che per lui sono fondamentali. È un grande motivatore, ma soprattutto è eccezionale dal punto di vista tattico: Calzona è un fenomeno a preparare la partita».

Il punto diu forza?

«È un gruppo veramente sano, pulito. Tutti si vogliono bene ed è una cosa veramente bella».

Sei nazionali della Slovacchia hanno giocato l’ultima stagione in Italia, altri sei l’hanno fatto in precedenza. Il campionato italiano resta prezioso per la crescita dei calciatori?

«Sicuramente sì. E ci ha aiutato anche la scelta della federazione di affidarsi a un allenatore italiano. È stata una decisione ottima, che ci ha fatto crescere. E i risultati li stiamo vedendo»

Chiusura sul Napoli. Lei anni fa disse no alle proposte di altri club. Consiglierebbe a Kvaratskhelia di restare?

«Certo. Il Napoli ha bisogno di campioni come lui che scaldano i tifosi e vincono le partite con una giocata. E poi adesso c’è Conte in panchina: sono molto curioso e ottimista».

