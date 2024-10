Per Kvaratskhelia il Napoli si è spinto fino a 7 milioni di stipendio. Lui per ora ha detto no (Corsport)

Un’offerta monstre considerando i parametri del club: rinnovo fino al 2029 con ingaggio a scalare partendo da 5 milioni

Per Kvaratskhelia il Napoli si è spinto fino a 7 milioni di stipendio. Lui per ora ha detto no. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Napoli ha fatto all-in su Kvara, anche se lui non ha ancora accettato il rinnovo.

Tutto sul tavolo e senza bluff per ritoccare e prolungare fino al 2029 il contratto attuale con scadenza 2027: proposta d’ingaggio a scalare, con eventuale possibilità di valutare l’inserimento di una clausola rescissoria come ristione chiesto dall’entourage del giocatore, e uno stipendio che, partendo più o meno da 5 milioni compresi i bonus, schizzerà gradualmente negli anni fino a oltre i 7 milioni. De Laurentiis s’è spinto molto in là con un sacrificio notevolissimo, considerando i parametri societari e l’assenza di introiti derivanti non solo dalla Champions ma da ogni altra competizione europea.

Kvara e il suo agente Mamuka Jugeli hanno ascoltato e gradito la mossa di Adl, ma il giocatore ha rifiutato, chiedendo tempo per riflettere.

Se non arriverà l’accordo sul rinnovo Khvicha continuerà a giocare nel Napoli allo stipendio attuale da 1,8 milioni proprio come ribadito da Conte. Nessun margine di trattativa, sul punto: Adl imperativo categorico.

De Laurentiis a Kvaratskhelia: o rinnovi, o giochi col vecchio contratto, al Psg non ti cediamo (Corsport)

La franchezza prima di tutto. Quel che è andato in scena a Düsseldorf, tra Aurelio De Laurentiis e il georgiano, è stato un incontro in cui sono stati banditi i convenevoli. Come racconta il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il club ha ribadito che non sarà ceduto al Paris Saint Germain nonostante Al Khelaifi abbia offerto 110 milioni al Napoli a undici l’anno al calciatore. In sintesi, il Adl ha detto a Kvara e ai suoi: o rinnovi, e possiamo arrivare a cinque milioni, oppure giocherai a 1,4 milioni fino al 2027. Il georgiano di milioni ne vorrebbe sette.

Kvara, il succo dell’incontro con De Laurentiis

Ecco cosa scrive il quotidiano:

Sinceramente distanti. Ieri, a Düsseldorf, in occasione della riunione tra Aurelio De Laurentiis e Khvicha Kvaratskhelia ognuno ha esposto con estrema sincerità il proprio pensiero, senza nascondersi dietro inutili parole di circostanza. Kvara ha ribadito di voler riflettere ancora sulla proposta di rinnovo e di volerne riparlare dopo l’Europeo, anche perché l’offerta del Psg da 11 milioni a stagione per quattro o cinque anni è ingombrante, è super e lo tenta inevitabilmente. E il Napoli gli ha ribadito quanto importante, fondamentale e centrale sia per la società, per la squadra, per Conte e per il nuovo progetto, e poi ha aggiunto che a prescindere da tutto, e dunque se accetterà oppure declinerà l’invito del presidente a rinnovare, Adl non lo cederà al Psg. Né a qualsiasi altro club e si andrà avanti alle cifre del contratto attuale che scadrà nel 2027. Una fumata grigia, insomma, che necessita di un nuovo incontro.

Un po’ di cifre

Kvara per rinnovare vorrebbe un ingaggio da almeno 7 milioni più bonus con clausola stile Osimhen; il club, invece è pronto a ritoccare fino a 5 milioni con i bonus, senza clausola.

Ecco cosa ha dichiarato Kvaratskhelia ai microfoni della Rai dopo la vittoria della Georgia per 2-0 sul Portogallo e la storica qualificazione agli ottavi di finale dove affronteranno la Spagna.

«È stata dura, era il nostro sogno passare i gironi. Ce l’abbiamo fatta, tutti i giocatori sono eroi della Nazionale».

«Dopo la vittoria di stasera abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, ora pensiamo alla prossima partita (con la Spagna negli ottavi di finale)».

«Ho scambiato la maglietta con Ronaldo, è il giorno più bello della mia vita, ho avuto la maglietta di Ronaldo».

Il Napoli, Conte ha detto che tu resti a Napoli.

«Rispetto Conte, è uno dei migliori allenatori, rispetto Napoli, amo Napoli ma deciderò il mio futuro dopo gli Europei, ora sono felice qui con la Georgia».

