Clauss (accostato al Napoli): «C’è la possibilità che lasci il Marsiglia quest’estate»

Il difensore ha totalizzato 5 gol e 12 assist in 43 partite in questa stagione. Il Napoli è interessato al francese, che giocherà gli Europei con la sua nazionale.

Jonathan Clauss, difensore trentenne del Marsiglia, è uno dei nomi accostati al Napoli per la prossima stagione. Ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro dopo l’amichevole giocata con la Francia.

Clauss: «C’è la possibilità che lasci il Marsiglia quest’estate»

Al difensore è stato chiesto se resterà al Marsiglia anche nella prossima stagione. Lui ha spiegato ai microfoni di Tf1:

«Sì, un addio al Marsiglia sarebbe possibile se si traggono vantaggi. Ci sarà da discuterne, ma lo faremo in totale serenità per prendere la decisione migliore».

In questa stagione, Clauss ha totalizzato 5 gol e 12 assist in 43 partite, trovando anche una rete con la Nazionale francese.

Il Napoli è interessato al difensore

Il Napoli interessato a Jonathan Clauss, difensore dell’Olympique Marsiglia. La notizia arriva dalla Francia, precisamente da Téléfoot:

Secondo le nostre informazioni, la tendenza è quella verso l’addio di Jonathan Clauss. Ad un anno dalla scadenza del contratto, l’Olympique Marsiglia è disposto a lasciarlo partire e il giocatore non direbbe di no a una nuova avventura. In Italia, il Napoli ha mostrato interesse, ma anche altri club di Serie A sono interessati. Anche squadre francesi e inglesi sono interessate, ma è improbabile che la situazione si risolva prima della fine degli Europei.

In difesa gli azzurri valutano anche Buongiorno

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia su X, il Napoli ha offerto 40 milioni per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. I granata hanno chiesto 50 milioni. La trattativa tra i due club prosegue.

