Napoli: c’è interesse per Jonathan Clauss, difensore del Marsiglia (Téléfoot)

Su X: “Anche altri club di Serie A sono interessati. Il Marsiglia è disposto a lasciarlo partire e il giocatore non direbbe di no a una nuova avventura”

Il Napoli interessato a Jonathan Clauss, difensore dell’Olympique Marsiglia. La notizia arriva dalla Francia, precisamente da Téléfoot che su X scrive:

Secondo le nostre informazioni, la tendenza è quella verso l’addio di Jonathan Clauss. Ad un anno dalla scadenza del contratto, l’Olympique Marsiglia è disposto a lasciarlo partire e il giocatore non direbbe di no a una nuova avventura.

Ma ci sono anche altri club di Serie A

In Italia, il Napoli ha mostrato interesse, ma anche altri club di Serie A sono interessati. Anche squadre francesi e inglesi sono interessate, ma è improbabile che la situazione si risolva prima della fine degli Europei.

🚨 Info Téléfoot : Selon nos informations, la tendance est à un départ de Jonathan Clauss. A un an de sa fin de contrat, l’OM est ouvert à le laisser partir, le joueur ne dirait pas non à une nouvelle aventure. En Italie, Naples a montré son intérêt mais d’autres clubs de… pic.twitter.com/nsCqltMrgF — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 2, 2024

Il Napoli osserva anche Larsen, attaccante del Celta Vigo

Secondo quanto scrive Relevo, il Napoli ha mostrato interesse per Jorgen Strand Larsen, attaccante norvegese del Celta Vigo. La squadra azzurra, in attesa di accogliere Antonio Conte sulla panchina, su muove sul mercato per rinforzare la rosa. Secondo gli spagnoli, il club di De Laurentiis avrebbe mostrato interesse per l’attaccante norvegese in vista della partenza di Osimhen. Su Larsen c’è una clausola rescissoria supera i 50 milioni di euro, ma il club è disposto a trattare da un base di 25/30 milioni.

Scrive Matteo Moretto su Relevo:

“Il Napoli vuole riscattarsi dalla brutta annata e sta concentrando i propri sforzi nel rinforzare la propria linea d’attacco inserendo in lista un nome del campionato spagnolo: Jorgen Strand Larsen (24 anni). L’attaccante norvegese gioca attualmente nel Celta Vigo e le condizioni del suo contratto e, soprattutto, le richieste del Celta, invitano il Napoli a a farsi avanti. Il suo contratto scade nel 2028 e la sua clausola rescissoria supera i 50 milioni di euro, ma il club è disposto a trattare. Per lui il Celta spera di ottenere un rendimento intorno ai 25-30 milioni.

13 gol e 3 assist in 37 partite di campionato hanno suscitato l’interesse dei partenopei, che ancora non sanno cosa ne sarà del futuro di Victor Osimhen, ma che hanno tra i loro progetti quello di ingaggiare due attaccanti quest’estate. Pertanto si stanno prendendo in considerazione più profili“. L’attaccante interesse anche al Wolfsburg tedesco.

