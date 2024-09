Buongiorno, per avvicinarsi ai 45 milioni il Napoli offre Simeone (piace molto a Cairo) e Ostigard – Tuttosport

Il Cholito è valutato 15 milioni e vorrebbe giocare le coppe europee. Ma il presidente delToro in passato ha provato due volte a prenderlo

Per l’affare Buongiorno il Napoli offre Simeone (che piace molto a Cairo) e Ostigard. Lo scrive il quotidiano sportivo torinese Tuttosport.

Conte ha incontrato Buongiorno in un ristorante torinese prima che il giocatore tornasse in nazionale a Coverciano (giovedì scorso: Spalletti aveva dato 2 giorni di riposo). Il nuovo tecnico del Napoli vuole a tutti i costi il fortissimo difensore granata per rinforzare la retroguardia. Lo aveva chiesto a De Laurentiis nel momento in cui trattava il contratto con il club partenopeo, lo considera fondamentale nella sua difesa a tre. E il produttore cinematografi co farà di tutto per accontentarlo. Non sarà facile, però…

Per Buongiorno Cairo spera di incassare 45 milioni

Cairo (eventualmente) spera di incassare almeno 45 milioni. Per questo, come detto, per ora frena e aspetta fiducioso le prestazioni di Alessandro Buongiorno agli imminenti Campionati europei. E veniamo al Napoli, l’unica società che si sta muovendo in pressing. Il ds Manna, dopo i primi colloqui con il suo allenatore, ha proposto ai granata un paio di giocatori che il Napoli considera in esubero e che potrebbero servire per abbassare il contante da dare a Cairo. De Laurentiis sa già che Cairo chiederà non meno di 45 milioni, ma spera di arrivare a una Il piano di Manna per Buongiorno: soldi più cartellini Ostigard e Simeone proposti dal Napoli cifra meno elevata concedendo un giocatore come parziale contropartita.

Il secondo giocatore proposto è l’attaccante argentino Giovanni Simeone, 28 anni, che in questa stagione ha giocato pochissimo; anche lui è sotto contratto sino al 2026. Ma a parte la valutazione di oltre 15 milioni che ha dato il Napoli, per Vagnati sarebbe difficile convincere Simeone ad accettare il trasferimento in granata, visto che l’attaccante per adesso vorrebbe giocare le Coppe europee. Simeone è un vecchio pallino di Cairo, che in passato aveva già provato a prenderlo in almeno due occasioni.

