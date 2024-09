Buongiorno, Conte gli ha già parlato del progetto tecnico del Napoli (Corsport)

Il Torino ha rifiutato la prima offerta di 35 milioni più 5 di bonus, aspetta di capire se altri club potranno superare tale cifra

Buongiorno, Conte gli ha già parlato del progetto tecnico del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Hermoso è un profilo gradito a Conte. Il suo preferito resta Buongiorno. Per questo motivo Adl è disposto a un sacrificio economico. Il Torino, al momento, fa muro. Dopo aver rifiutato la prima offerta, 35 milioni più 5, aspetta di capire se altri club potranno superare tale cifra. Al momento attorno al Napoli non c’è concorrenza e dunque la proposta resta sospesa e sempre valida, in attesa di sviluppi. Con l’entourage di Buongiorno i contatti sono costanti, mentre Conte ha già svelato al giocatore il progetto tecnico in cui verrebbe coinvolto. In lista ci sono anche Perez dell’Udinese e Demiral dell’Al-Ahli. Per le corsie esterne varie idee: a destra Bellanova del Torino e Vanderson del Monaco, a sinistra Miguel Gutierrez del Girona.

Il primo nome per la difesa è Buongiorno, il Napoli farà di tutto per accontentare Conte (Sky)

Il primo nome del mercato del Napoli è Buongiorno, difensore e capitano del Torino. È una richiesta di Conte e il Napoli Fara di tutto per accontentare il suo allenatore. Il club deve inoltre risolvere il problema dei gol subiti dopo la stagione appena trascorsa. Gli altri nomi in entrata riguardano gli esterni, ruolo importante per il sistema di gioco di Conte. Le ultime notizie da Sky Sport.

Buongiorno è il primo nome per il mercato del Napoli

Da Sky Sport:

«Conte ha le idee chiare. Il Napoli cambia anche modo di giocare a calcio. Quindi servono dei nuovi calciatori, anche per il nuovo modulo e anche per risolvere il problema dei gol subiti. Il primo nome è Buongiorno, faraà di tutto per accontentare conte. Non ci sono stati contatti diretti tra le due società. Il Napoli segue anche dei giocatori per il ruolo di esterno di centrocampo. Piace Vanderson del Monaco. C’è anche il nome di Miguel Gutierrez, gioca nel Girona».

Il Napoli continua a trattare con il difensore e presto anche col Torino (Romano)

Il Napoli sta continuando a trattare per Alessandro Buongiorno, per il nuovo tecnico Antonio Conte è una priorità. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

L’esperto di calciomercato riporta che il club azzurro sta continuando a concordare con il difensore granata i termini di contratto. Per ora nessun club si è fatto avanti concretamente per lui e il Napoli sta pianificando una trattativa col Torino.

🔵🇮🇹 Napoli are progressing in talks to agree on personal terms with Alessandro Buongiorno as new centre back. Conte wants Buongiorno as priority target. No club-to-club talks with Torino yet but Napoli are already planning for that. pic.twitter.com/DrbxmEx0wF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024

