Buongiorno, Cairo: «Non ha prezzo perché non è sul mercato. Sarà il capitano del Torino».

La Gazzetta dello Sport intervista Urbano Cairo che è presidente del Torino e anche editore della Gazzetta.

Presidente Cairo, che bilancio fa di questa stagione?

«È stata impegnativa e fino all’ultimo si poteva fare… una cosa in più (la qualificazione alla Conference, ndr), ma poi non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo buttato via tanti punti per strada, anche contro formazioni che sono retrocesse, ed è stato un peccato perché abbiamo battuto nettamente Atalanta, Milan e Napoli. Ora è necessario fare un passo in avanti, con le scelte giuste su tecnico e mercato. Bisogna essere pronti, lucidi e rapidi».

Buongiorno nel Torino del prossimo anno ci sarà?

Cairo: «Sì e, siccome Rodriguez che era il capitano non è rimasto, avrà anche la fascia. Ha un contratto fino al 2028 e voglio tenerlo perché lo adoro. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all’estero, ma niente nomi (dei club, ndr) perché non sarebbe corretto».

Quanto vale Buongiorno?

«Non lo so, non l’ho messo sul mercato e dunque non ha un prezzo. È reduce da una stagione super perché, dopo che è voluto restare con noi la scorsa estate (lo voleva l’Atalanta, ndr) era ancora più responsabilizzato. Ha disputato prestazioni strepitose e non ha lasciato spazio a nessun attaccante. Me lo godo e non è mia intenzione venderlo».

Buongiorno al Napoli. Pronto un contratto da 2 milioni e mezzo l’anno. Anche Conte prova a convincerlo (Schira)

Buongiorno al Napoli è un’idea sempre più concreta. Pronto per lui un contratto fino al 2029 da 2,5 milioni all’anno. Conte spinge per convincerlo a firmare.

Lo scrive il giornalista Schira su X:

“Napoli ha iniziato i contatti per provare a firmare Alessandro Buongiorno dal Torino. Incontro positivo tra Manna e i suoi agenti questa settimana. Anche Conte sta provando a convincere il difensore centrale a venire a Napoli. Pronto un contratto fino al 2029 (2,5 milioni all’anno)“.

#Napoli have opened talks to try to sign Alessandro #Buongiorno from #Torino. Positive meeting between Manna and his agents this week. Conte also pushing to convince the centre-back to join Napoli. Ready a contract until 2029 (2,5M/year). #transfers https://t.co/seyM5tZ4Af

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2024

