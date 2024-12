Buongiorno al Napoli. Pronto un contratto da 2 milioni e mezzo l’anno. Anche Conte prova a convincerlo (Schira)

Su X. “Contratto fino al 2029. Incontro positivo tra Manna e i suoi agenti questa settimana”

Buongiorno al Napoli è un’idea sempre più concreta. Pronto per lui un contratto fino al 2029 da 2,5 milioni all’anno. Conte spinge per convincerlo a firmare.

Buongiorno al Napoli, incontro positivo con gli agenti

Lo scrive il giornalista Schira su X:

“Napoli ha iniziato i contatti per provare a firmare Alessandro Buongiorno dal Torino. Incontro positivo tra Manna e i suoi agenti questa settimana. Anche Conte sta provando a convincere il difensore centrale a venire a Napoli. Pronto un contratto fino al 2029 (2,5 milioni all’anno)“.

#Napoli have opened talks to try to sign Alessandro #Buongiorno from #Torino. Positive meeting between Manna and his agents this week. Conte also pushing to convince the centre-back to join Napoli. Ready a contract until 2029 (2,5M/year). #transfers https://t.co/seyM5tZ4Af

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2024

Conte s’avvicina, a Napoli lo strazio degli ultimi mesi sembra lontano una vita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

A Napoli è cominciato il conto alla rovescia per Antonio Conte e lo strazio degli ultimi mesi sembra lontano una vita. Si aspetta solo il tweet ufficiale con l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se la firma, in realtà, difficilmente arriverà prima di domenica. Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli e ormai anche i pessimisti si stanno lasciando andare: la città della scaramanzia ancora una volta ha perso il controllo, come un anno fa quando vedeva lo scudetto sempre più vicino.

