“Benvenuto Antonio”, per presentare Conte De Laurentiis sceglie la sobrietà e uno stile minimal

Adesso è ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato tutto con il consueto tweet in cui dà il benvenuto al nuovo allenatore. Contratto firmato nella sede della Filmauro, in presenza anche di Manna. Conte si lega al Napoli attraverso un triennale a sei milioni di euro a stagione più bonus e senza alcuna clausola “via d’uscita”. Adesso testa al mercato.

Tweet sobrio come minimal è la scenografia con due A a simboleggiare Aurelio e Antonio e un fermacarte che non si capisce perché sia rimasto lì. Siamo distanti anni luce dalla foto western con Carlo Ancelotti. Anche questo è un segnale della svolta presidenziale. Confidiamo in una drastica riduzione delle smargiassate.

Queste le prime dichiarazioni di Conte e Di De Laurentiis che sono nel comunicato del club:

“Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale”.

“Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli” – afferma il Presidente Aurelio De Laurentiis.

La Gazzetta avverte: Conte al Napoli non sarà la rivoluzione che ci si aspettava

È oggi, il giorno di Antonio Conte al Napoli sembra arrivato. Dopo l’incontro e la cena di ieri con il presidente De Laurentiis, ora si attende solo l’annuncio ufficiale della firma per considerarlo il nuovo allenatore del Napoli. In realtà Conte si è già mosso con anticipo, ha studiato La Rosa e le mosse che ritiene necessarie per poter riportare il club dove è sempre stato, ai vertici della Serie A e soprattutto in Europa. Ne hanno parlato anche ieri sera a cena con il presidente e lo staff domani andrà a Castel Volturno per cominciare a lavorare. Ma la Gazzetta dello Sport avverte, non sarà rivoluzione

Il monte ingaggi dovrà essere contenuto, gli investimenti mirati: insomma non sarà rivoluzione come ci si aspettava qualche settimana fa. A Conte la squadra piace, vuole puntellarla nei ruoli che ritiene scoperti e poi provare a recuperare mentalmente e fisicamente gli elementi che hanno faticato nell’ultimo campionato

Lukaku ha confessato ai suoi ex compagni nella Roma delle frequenti telefonate con Antonio (Corsera)

Si è parlato già di mercato ieri sera nella cena tra il, quasi, allenatore del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico leccese, scrive il Corriere della Sera non ha usato mezzi termini per spiegare quali sono le proprie ambizioni per il Napoli già in questa stagione e parlare degli uomini che ritiene fondamentali tra cui, ovviamente, Lukaku.

Ha ribadito la centralità nel progetto di Kvaratskhelia, nonostante il corteggiamento insistente e soprattutto milionario di Luis Enrique e del Psg. Arriva con grandi ambizioni e il desiderio di lasciare subito il segno senza un mercato faraonico. Prova a farsi raggiungere da Romelu Lukaku, considerato quasi la sua coperta di Linus. Non è un caso che l’attaccante belga abbia confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato. Poi certo dovrà affrontare il nodo legato a Di Lorenzo, considerando le frasi di rottura col club usate dal suo procuratore negli ultimi giorni. Conte, il cui staff domani visiterà il centro sportivo di Castelvolturno, intende trattenere il suo capitano, pedina in sostituibile nello spogliatoio, con buona pace della Juventus.

