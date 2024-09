La Gazzetta avverte: Conte al Napoli non sarà la rivoluzione che ci si aspettava

Il monte ingaggi dovrà essere contenuto, gli investimenti mirati. Il tecnico punta ad alcune pedine nuove e a recuperare mentalmente e fisicamente alcuni calciatori

È oggi, il giorno di Antonio Conte al Napoli sembra arrivato. Dopo l’incontro e la cena di ieri con il presidente De Laurentiis, ora si attende solo l’annuncio ufficiale della firma per considerarlo il nuovo allenatore del Napoli. In realtà Conte si è già mosso con anticipo, ha studiato La Rosa e le mosse che ritiene necessarie per poter riportare il club dove è sempre stato, ai vertici della Serie A e soprattuto in Europa. Ne hanno parlato anche ieri sera a cena con il presidente e lo staff domani andrà a Castel Volturno per cominciare a lavorare. Ma la Gazzetta dello Sport avverte, non sarà rivoluzione

Il monte ingaggi dovrà essere contenuto, gli investimenti mirati: insomma non sarà rivoluzione come ci si aspettava qualche settimana fa. A Conte la squadra piace, vuole puntellarla nei ruoli che ritiene scoperti e poi provare a recuperare mentalmente e fisicamente gli elementi che hanno faticato nell’ultimo campionato.

