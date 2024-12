Tuchel lascerà il Bayern a fine stagione: «Darò comunque il massimo per Champions e Bundesliga»

Come si legge nel comunicato, la decisione è stata presa di comune accordo tra la società e il tecnico.

Thomas Tuchel terminerà la sua avventura al Bayern Monaco al termine della stagione. Dopo la sconfitta contro la Lazio in molti si sono scagliati contro il tecnico. Tuttavia, la sua permanenza in Germania si prolungherà fino a giugno.

Il comunicato del club:

“L’Fc Bayern Monaco e l’allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di porre fine al loro rapporto di lavoro al 30 giugno 2024; originariamente doveva durare fino al 30 giugno 2025.

Jan-Christian Dreesen, Ceo del Bayern: «Il nostro obiettivo è quello di perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024/25. Fino ad allora, ogni membro del club è espressamente chiamato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Ritengo responsabile anche la squadra in questo senso. In Champions League in particolare, dopo aver perso 1-0 all’andata contro la Lazio, siamo convinti di raggiungere i quarti di finale in un’Allianz Arena gremita con i nostri tifosi a supportarci». Thomas Tuchel: «Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, naturalmente, continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo»”.

Per sostituire Tuchel, filtra il nome di Conte:

Secondo le informazioni della BILD, oltre a José Mourinho (61 anni), che sta già imparando il tedesco, anche un altro grande nome internazionale come allenatore che sarebbe interessato a lavorare a Monaco. Si dice che l’italiano Antonio Conte (54 anni) abbia individuato nell’FC Bayern il club dei suoi sogni come prossima tappa della sua carriera. Conte è sul mercato e vede il Bayern come uno dei primi tre club d’Europa. Dopo il campionato inglese (Chelsea FC) e quello italiano (Inter, Juventus), Conte vorrebbe mettere nel suo curriculum il campionato tedesco.

ilnapolista © riproduzione riservata