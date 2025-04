«È tennis, fratello. Sei troppo morbido»: Vavassori s’è fatto sfottere da Shelton che gli tirava addosso (VIDEO)

“È doppio, fratello. È tennis, non è baseball”. E così Andrea Vavassori s’è fatto sfottere da Ben Shelton alla fine degli ottavi di finale di doppio a Monte Carlo. E’ andata così: Shelton e il grande vecchio del doppio mondiale Rohan Bopanna hanno battuto la coppia italiana Vavassori-Bolelli. L’americano ha interpretato il doppio come fa di solito con il singolare: tirando frigoriferi, anche alla figura degli avversari. Così:

if you actually watched doubles, you would know “it’s doubles bro” is in reference to the hypocrisy of a DOUBLES SPECIALIST complaining about body shots because they happen all the time! both ben and rohan were hit in this very match by them

and also BEN DID APOLOGIZE https://t.co/AUVGdjUUPg pic.twitter.com/N5Updcq5UT

— cam 🇯🇲 (@cammyreborn) April 11, 2025