Osimhen resta il sogno della Juventus, ma ora si è messo il Galatasaray di traverso (Sportmediaset)

Il nigeriano tornerà a Napoli in estate, ma il club turco vorrebbe trattenerlo. L’avventura di Vlahovic alla Juve sembra essere al capolinea e Kolo Muani rientrerà al Psg.

In casa Juventus si pensa alla qualificazione in Champions, anche se ora l’aria che si respira è positiva con l’arrivo in panchina di Igor Tudor. Con i soldi incassati anche dalla partecipazione al Mondiale per club, i bianconeri stanno pensando al mercato estivo. E tra i nomi sondati c’è il sogno del ds Giuntoli, ovvero Victor Osimhen, che tornerà a Napoli in estate dopo il prestito al Galatasaray.

Osimhen resta il sogno della Juventus, ma ora si è messo il Galatasaray di traverso

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

Il reparto sotto la lente di Giuntoli è il centrocampo e il sogno per un rinforzo di assoluto livello porta a Newcastle da Sandro Tonali. La società bianconera dovrà riuscire a piazzare Douglas Luiz dopo la stagione più che deludente del brasiliano a causa anche dei numerosi infortuni. Decisamente più movimentato l’attacco. L’avventura di Vlahovic con la Vecchia Signora pare al capolinea con il serbo che verrà ceduto o inserito come contropartita in qualche operazione importante. Anche il riscatto di Kolo Muani dal Psg è tutt’altro che scontato rispetto a quanto trapelava dopo le prime settimane in bianconero del francese. Per questo motivo i rinforzi offensivi potrebbero addirittura essere due: il sogno è Osimhen, ma c’è da battagliare con il Galatasaray che vorrebbe trattenerlo in giallorosso. Piacciono molto anche Lookman dell’Atalanta e Hojlund del Manchester United.

A confermarlo è stato il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘As‘. «Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, nel peggiore dei casi, il Galatasaray resterebbe nel suo cuore. Non ci ha detto che se ne andrà e noi vogliamo che resti qua», ha sottolineato il dirigente.

