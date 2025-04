Napoli, Rafa Marin giocherà contro il Monza (Sky)

Domani Juan Jesus si sottoporrà agli esami strumentali, è uscito in seguito a un problema muscolare nel match contro l’Empoli. Buongiorno difficilmente recupererà.

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli per 3-0, gli azzurri dovranno affrontare sabato il Monza in campionato. Non potranno quasi sicuramente contare su Alessandro Buongiorno, alle prese con una tendinopatia, ma neanche su Juan Jesus, che ieri è uscito visibilmente dolorante dal campo per un infortunio muscolare. Contro la squadra allenata da Nesta toccherà dunque a Rafa Marin affiancare Rrahmani.

Rafa Marin giocherà contro il Monza, domani esami strumentali per Juan Jesus

Le parole di Massimo Ugolini a Sky Sport:

«A Juan Jesus domani faranno ulteriori esami, ma sicuramente salterà la trasferta a Monza. Buongiorno difficilmente recupererà. Quindi Rafa Marin avrà una grande possibilità di mettersi in mostra. E’ stato un giocatore veramente poco utilizzato da Conte».

Scrive la Gazzetta:

Avere un impegno a settimana doveva essere il grande vantaggio preventivato dall’inizio della stagione e in questo periodo di calendario denso per i rivali nerazzurri può diventarlo davvero per la volata finale. A questo si aggiunge la varietà di soluzioni che il Napoli ha dovuto mettere in mostra per sfuggire alle trappole di D’Aversa. Per l’amico Conte aveva preparato le contromisure

andando a “prendere” il Napoli nella sua metà campo, ma questa è probabilmente la squadra meno “ortodossa” nella carriera recente di Antonio, quella meno codificata. E allora non ci sono più i terzini che corrono sul binario, i centrocampisti che tengono solo la posizione, il centravantone che sta fermo in mezzo: Lukaku sposta l’equilibrio allargandosi a destra, le ali si muovono anche in orizzontale, i terzini entrano nel campo.

