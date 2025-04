Tra un Trump e un’Ucraina fanno notizia anche gli arresti della Camorra che gestisce il giro: “A quando gioca il Napoli si pagano fino a 20 euro a macchina”

Il racket dei parcheggiatori abusivi a Napoli sulla homepage del Guardian

“La polizia italiana ha arrestato 24 presunti membri della Camorra, la famigerata mafia napoletana, con l’accusa di traffico di droga, possesso di armi e gestione di un’organizzazione di parcheggiatori abusivi”. E così il racket dei parcheggiatori abusivi a Napoli finisce in homepage sul Guardian, uno dei più letti e rispettati giornali del pianeta, impaginato appena sopra Obama e la resistenza di Harvard contro Trump.

Nel pezzo riportano gli arresti tra gli affiliati dei clan Troncone e Frizziero, che “erano dietro a un sistema di parcheggio in cui gli automobilisti si sentivano costretti a pagare tariffe extra per garantire che i loro veicoli rimanessero intatti una volta parcheggiati“.

“La pratica è diffusa nell’Italia meridionale e, secondo un rapporto del gruppo politico Alleanza dei Verdi e della Sinistra, nella sola Napoli operano circa 2.400 parcheggiatori abusivi . Si ritiene che molti di loro siano affiliati a clan camorristici e che il traffico illecito generi oltre 100 milioni di euro all’anno. In altre zone, i parcheggiatori abusivi sono costretti a pagare il pizzo ai mafiosi per poter operare nei territori controllati”.

Il Guardian fa parlare anche Francesco Emilio Borrelli, che spiega come funziona il fenomeno del “due euro a piacere”. Borrelli spiega che il problema è che, secondo la legge, fare il parcheggiatore abusivo non è considerato reato. “I trasgressori ricevono solo una multa simbolica. Se non cambiamo la legge, questi clan continueranno a sfruttare i cittadini per il proprio profitto”.

Il pezzo si chiude con la nicchia “sportiva” dei parcheggiatori abusivi, quelli che operano fuori al Maradona durante le partite del Napoli o i concerti, con “i prezzi per la sosta nei parcheggi gestiti da parcheggiatori non autorizzati che oscillano tra i 15 e i 20 euro , salendo fino a 30 euro durante le partite di Champions League”.

