L’ad dello Shakhtar ripreso dal Corsport: «A gennaio il Napoli non è andato oltre i 40, ora vale molto di più. Niente sconti, siamo in guerra»

Sudakov, «50 milioni non bastano più, il Napoli non ha sfruttato la chance per prenderlo». Lo dice l’ad dello Shakhtar all’Evening Standard e lo riporta il Corriere dello Sport.

Dieci milioni più bonus: è il muro che ha diviso il Napoli e Georgiy Sudakov a gennaio. Il centrocampista dello Shakhtar e della nazionale ucraina, una specie di patrimonio calcistico del suo Paese, la stella di 21 anni che brilla, è stato molto vicino al club azzurro qualche mese fa ed è ancora uno dei principali obiettivo del prossimo mercato.

Parola di Sergey Palkin: «Il Napoli lo avrebbe potuto avere per 50 milioni: ora non basteranno più».

«Per Sudakov niente sconti, siamo in guerra»

«A gennaio ho detto al Napoli che avrebbero potuto avere Sudakov investendo 50 milioni di euro più bonus, ma loro hanno offerto 40 milioni». Una somma notevole. E neanche chissà quanto lontana dalla richiesta. «Dissi loro di chiudere l’accordo, di approfittare all’epoca, altrimenti avrebbero perso questa occasione unica: ora non basteranno 50 milioni». Palkin ha le idee chiare. «Sì, non avrebbero più alcuna possibilità di prenderlo a quella cifra, perché ci sono molti altri club che lo cercano, che lo vogliono. I più interessati saranno i club inglesi».

«Sudakov diventerà uno dei migliori centrocampisti d’Europa e del mondo. E sia chiaro: non vogliamo che gli interessati cerchino sconti perché siamo in guerra».

