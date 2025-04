Meret: «Siamo stati bravi a non accontentarci, dobbiamo sfruttare l’entusiasmo per provare a vincere tutti i match»

A Kiss Kiss Napoli: «Bisogna continuare a creare occasioni per tutti e 90 minuti di gara. Se l’Inter farà qualche passo falso, dovremo essere bravi a sfruttarlo».

Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro l’Empoli per 3-0.

Meret: «Siamo stati bravi a non accontentarci contro l’Empoli»

Le dichiarazioni del portiere del Napoli:

«Quella di stasera è stata una partita molto positiva su diversi aspetti, siamo stati bravi il primo tempo ad andare in vantaggio e poi nel secondo tempo a crescere sempre di più, continuando a giocare a fare quello che avevamo preparato e siamo stati bravi oggi anche a chiuderla, a fare un terzo gol e chiudere definitivamente la partita e poi a gestirla fino alla fine, quindi siamo molto contenti della prestazione da parte di tutti quanti e ci portiamo a casa questa vittoria. Siamo stati bravi a non accontentarci e a continuare a creare occasioni, ad avere pazienza nonostante qualche loro pressione; questo poi ci ha portato con più giocatori in avanti e a creare occasioni e dobbiamo farlo per tutti i 90 minuti».

Sull’Inter, al momento capolista in Serie A con 3 punti di vantaggio sul Napoli, Meret ha dichiarato:

«Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a metterci tutta la nostra nostra buona volontà. Sappiamo che siamo una squadra forte e in questo momento c’è grande fiducia, l’entusiasmo dobbiamo sfruttarlo per provare a vincerle tutte. L’Inter è una grandissima squadra. Se ci sarà qualche passo falso da parte loro, dovremo essere bravi a sfruttarlo».

Sull’infortunio di Juan Jesus:

«Credo sia qualcosa di muscolare, speriamo di non perderlo. È un giocatore importante, speriamo non sia nulla di grave».

