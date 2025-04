Milan, l’ad Furlani cerca l’accordo definitivo con l’ex ds della Lazio Tare (Sky)

Oggi l’incontro a Roma, con il Milan che sta provando a ingaggiare l’albanese per la prossima stagione.

Il Milan sta iniziando a lavorare sulla prossima stagione. Una delle questioni da affrontare è quella legata al direttore sportivo che entrerà in società nei prossimi mesi. Se Paratici sembrava nelle scorse settimane in pole a diventare il nuovo ds rossonero, oggi l’ad Furlani ha incontrato a Roma l’ex Lazio Igli Tare.

Ciò che infatti ha frenato la trattativa con Paratici è stata la squalifica fino al 20 luglio per il caso plusvalenze quando era alla Juventus.

Sky Sport riporta:

Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, è a Roma per incontrare l’ex ds della Lazio. Ciò significa che si sarebbe arrivati a un punto di svolta, con il Milan che sta provando a trovare l’accordo definitivo con il dirigente albanese per farlo diventare il nuovo direttore sportivo. Nel corso della giornata sono attesi sviluppi riguardo la trattativa.

“Due gli ostacoli: in primis, l’inserimento nel contratto di una clausola di cautela a favore del Milan legata agli sviluppi del processo Prisma; in seconda battuta, i divieti stringenti per il dirigente da rispettare fino al termine dell’inibizione, per evitare di richiamare l’attenzione della procura federale. In caso di contatti con tesserati o con agenti sportivi o di ingresso nello spogliatoio sarebbe scattata una nuova squalifica, con ricadute anche sul club. Non è un caso che giovedì il Milan si sia informato con il presidente federale Gravina sui rischi di un eventuale ingaggio. E ora il popolo rossonero si chiede: dunque, a chi verrà affidato il delicato incarico di rilanciare il Milan?”

