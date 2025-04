Alla Lega Serie A: «Voglio portare lo scudetto al Napoli, negli allenamenti mi concentro sui piccoli dettagli che fanno la differenza. Da bambino mi ispiravo a Zidane e Rooney».

Scott McTominay ha rilasciato un’intervista alla Lega Serie A per il progetto “Vivere il sogno napoletano”.

McTominay: «La passione dei tifosi napoletani non l’avevo mai vista altrove, quando sono arrivato ero sconvolto ma felice»

«Sono un calciatore che ha sicuramente un po’ di fuoco dentro ogni volta che entro in campo. Il calcio per me significa, ovviamente, passione, amore per i tifosi e per le persone per cui giochi. Quindi sì, è uno sport che ho sempre praticato e amo giocare a calcio. È stata la mia vita fin da quando ero bambino a cinque anni».

L’infanzia e gli esordi:

«Da ragazzo, ero sempre per strada a giocare con i miei amici. Avevo molti vicini con cui giocavo sempre a calcio. Ero uno dei più giovani quindi era molto più difficile giocare con loro. Ma quando eravamo bambini ci divertivamo sempre e sorridevamo. Ho ricordi felici della mia infanzia».

I calciatori a cui si è ispirato:

«Da bambino, sono cresciuto guardando giocatori come Zinedine Zidane e Wayne Rooney e li osservavo molto da vicino cercando di imitarli il più possibile. Ogni volta che entravo in campo volevo essere come loro e avere caratteristiche che potessi emulare anche nel mio gioco».

Quanto contano la preparazione e gli allenamenti nel calcio?

«È tutto importante. Penso che nel calcio, il gioco sia cambiato così tanto perché ci sono tanti giocatori forti fisicamente, veloci, bravi con la palla tecnicamente, tatticamente. Il gioco non è facile ed è cambiato negli ultimi cinque-dieci anni in modo importante. Quindi per me, i piccoli dettagli che chiamano 1% sono importanti. Mi piace prendere nota di tutto ciò che riguarda il calcio e il riposo, la nutrizione, tutto. L’allenamento è probabilmente una delle cose più importanti e se hai un buon programma che ti sostiene, lo seguirai sempre. Non scenderai mai al di sotto del lavoro che hai fatto. Quindi per me è qualcosa su cui mi sono sempre concentrato nella mia carriera per essere un professionista esemplare e quasi, prima di tutto, essere una brava persona. Devi avere tutto in ordine per rendere al meglio».

Quanto è stato difficile lasciare Manchester?

«Ho vissuto a Manchester per gran parte della mia vita, ma Napoli è stata una decisione forte da prendere. Cresci quando lasci la tua zona di comfort. La mia zona di comfort era ovviamente a Manchester. Ovviamente Lancaster è da dove provengo, ma ho passato la maggior parte del mio tempo a Manchester. Esci dalla tua zona di comfort e se riesci a fare quel passo, inizi a crescere di più sia come persona che come calciatore».

Le differenze tra calcio inglese e calcio italiano:

«La Premier League e la Serie A sono molto diverse. Sento che in Italia il gioco è più basato sulla tattica e nella Premier League può essere un po’ più caotico a volte, a volte più simile a una partita di basket».

Su Napoli:

«È un privilegio essere un atleta e vivere in un ambiente in cui le aspettative sono alte. E gioco per una squadra come il Napoli, la squadra di Maradona, e in Serie A. È un campionato molto duro con squadre incredibili».

L’impatto con l’Italia:

«Un Paese bellissimo. Un posto dove in realtà non ero mai stato in tutta la mia vita il che è sorprendente perché amo la cultura qui. Amo il cibo. Amo il modo di fare delle persone. Sono così accoglienti e ci sono così tante città diverse e incredibili. Ovviamente, Napoli per me è la numero uno e poter vivere tutto questo insieme a tutte le persone qui è incredibile. Quindi sì. Voglio solo continuare a dare il massimo e giocare sempre ad un livello alto. Spero che la gente capisca che do tutto ogni volta che entro in campo, e questo è davvero tutto ciò che puoi fare come calciatore: dare il massimo».

Gli amici napoletani:

«I miei amici del posto sono napoletani ovviamente: Pasquale è napoletano. Il mio chef Mario è anche napoletano e mi insegna alcune delle cose della città e dei diversi piatti della storia di Napoli. Quando sono arrivato qui per la prima volta era un giorno molto importante e non sapevo cosa stesse succedendo e lui mi ha spiegato la tradizione. È stato meraviglioso. Tutto è estremamente affascinante».

Il rapporto con i tifosi napoletani:

«In quasi tutte le partite vediamo i tifosi prima e dopo la gara, ti dà una carica in più. Tira fuori quel fuoco che ogni calciatore dovrebbe avere dentro di sé per giocare al massimo livello in ogni momento. E per noi, se una partita va davvero bene siamo molto grati perché è una soddisfazione per i tifosi e sappiamo quanto significhi per loro. Ma anche quando una partita non va bene ci guardiamo dentro pensando che dobbiamo dare di più. Dobbiamo essere appassionati quanto le persone che ci seguono e questo è qualcosa che puoi portarti dietro per tutta la carriera. La passione dei tifosi napoletani è incredibile. Ad essere onesto, è qualcosa che non avevo mai visto prima. Li ho adorati. Dal momento in cui sono arrivato all’aeroporto sono rimasto sconvolto da quanto fossero incredibili e appassionate le persone ed era quasi come se fossero lì per vedermi. E’ stato sorprendente, ma fantastico. Ho solo amore e gratitudine per loro».

Una promessa ai tifosi:

«Quello che voglio dare alla gente qui è lo scudetto. È la cosa più importante che sento di dover ottenere anche nella mia carriera. Ci penso continuamente. Voglio essere colui che ci porterà lì e ovviamente fare del mio meglio per essere nella direzione giusta dando tutto in campo e senza avere rimpianti a fine stagione».

ilnapolista © riproduzione riservata