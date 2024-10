Napoli può rivivere lo scudetto al cinema. Il film uscirà il 4 maggio e si intitolerà “Sarò con te”

L’opera che è stata curata in prima persona per tutto l’anno da Aurelio De Laurentiis Lo ha annunciato Alvino a Kiss Kiss Napoli

A Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha annunciato titolo e data d’uscita del film sulla scorsa stagione degli azzurri e quindi sulla vittoria dello scudetto.

Napoli, Alvino: «Il 4 maggio uscirà “Sarò con te”, il film dello scudetto»

«Il 4 maggio uscirà al cinema il film dello scudetto. Finalmente ci godremo questo spettacolo che, per la prima, andrà nelle sale cinematografiche. Il titolo è “Sarò con te”».

Il titolo è un chiaro riferimento al coro cantato dai tifosi sin dall’epoca di Sarri, quando nella stagione 2017/18 il club sembrava molto vicino a realizzare quel “sogno nel cuore”. La data d’uscita sarà il 4 maggio proprio per celebrare il 4 maggio 2023, in cui il Napoli vinse il trofeo grazie al pareggio contro l’Udinese 1-1. Il film sarà un modo per tutti i tifosi di rivivere quella che per il Napoli è stata una stagione magica: 90 punti in campionato, solo 4 sconfitte in 38 partite. Miglior attacco e miglior difesa della Serie A. Quella che oggi per la squadra allenata da Calzona sembra una vera e propria utopia. In sole 30 partite gli azzurri hanno totalizzato in questa stagione nove sconfitte, sono a -34 punti dal primo posto e a -12 dal quarto.

Il presidente del Napoli in conferenza stampa il 7 febbraio:

«Nel film c’è Spalletti che dichiara che dorme a Castel Volturno, si alza di notte. Devo capire se trasmetterlo non solo nelle sale ma anche allo stadio con quattordici maxi-schermi. Il film è costato tanto. Film dello scudetto vorrei farlo uscire ad aprile».

ilnapolista © riproduzione riservata