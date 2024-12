Il Corriere della Sera: Ranieri è riuscito a far capire che vincere non è l’unica cosa che conta, quello è uno slogan per cretinetti.

Ranieri bollito. Poverino, non si regge in piedi. Tutto quel che gli dissero quando arrivò a Leicester. Ne scrive il Corriere della Sera con Marco Imarisio. Ieri Ranieri ha annunciato l’addio al Cagliari e al calcio.

«Poverino, non si regge in piedi». Quando lo presentano, accetta di farsi fotografare da seduto, mentre accanto a lui il proprietario del Leicester, non esattamente un gigante, resta in piedi. Ma quella foto lo fa sembrare ancora più anziano dei suoi sessantaquattro anni. L’ex campione Gary Lineker la definisce «una scelta poco ispirata». Il suo collega Harry Redknapp si chiede come sia possibile che un allenatore già cacciato «con ignominia»dalla Premier League, possa farci ritorno così facilmente. «Non esiste una sola buona ragione per questo ingaggio». Tredici luglio del 2015. Claudio Ranieri è reduce da un brusco esonero come commissario tecnico della Grecia. A rileggere la sua reazione alle palate di palta che in quell’estate gli arrivavano da ogni dove, si trova la spiegazione del suo fascino fuori moda, della sua tenacia nel rimanere un signore in un mondo di pazzi come quello del calcio. «Rispetto tutte le opinioni, ma io ora penso solo al Leicester». Non una parola di più. Sotto la foto della cerimonia ufficiale, i tifosi italiani intanto aggiungevano sui social il loro augusto parere. Bollito, perdente, mamma mia, povero Leicester.

Claudio Ranieri è stato capace di cadere più volte, di rialzarsi sempre, infine di trionfare. Ma soprattutto è riuscito a far capire che vincere non è l’unica cosa che conta, quello è uno slogan per cretinetti. È il modo in cui ci provi, come sei e come ti comporti, che rimane nella memoria. Anche più del Leicester.

Claudio Ranieri, 72 anni, lascia il calcio dopo aver compito un’altra impresa: aver portato il Cagliari alla salvezza. Contro la Fiorentina la sua ultima partita. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio su X:

“Claudio Ranieri lascia il Cagliari e il calcio @SkySport”.

Il comunicato del Cagliari riportato dal CorSport:

“Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato”.