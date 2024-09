Lo sfogo sul profilo Instagram di un influencer brasiliano: «Non guarderò nessuna partita del Brasile in Copa America. Non c’è più il bel gioco».

Ronaldinho non ha speso delle belle parole sul Brasile alla vigilia della Copa America. Sul profilo Instagram di un influencer brasiliano, Cartolouco, la criticato il gioco della sua nazionale.

Ronaldinho: «Al Brasile manca tutto, soprattutto la grinta. Non giocano bene»

Le dichiarazioni dell’ex fuoriclasse brasiliano riportate da Marca:

«Non guarderò nessuna partita del Brasile. Manca tutto alla nazionale, specialmente la grinta, ma anche il divertimento, il bel gioco. Le cose non stanno andando bene».

La Seleçao affronterà in Copa America Costa Rica, Paraguay, Colombia. Esordirà il 25 giugno. Nelle ultime otto partite, due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

All’Equipe:

Francia-Argentina, le due migliori sono in finale?

Entrambe le squadre se lo meritano. Penso che anche il Brasile avesse un’ottima squadra. Ma le cose non sono andate come pensavamo. Quando pensiamo al calcio, pensiamo al Brasile. Però era un gruppo molto buono con molto talento. Spero che questa generazione guadagnerà qualcosa.

Ti aspettavi di vedere Messi a questo livello, a 35 anni?

Ma per Messi questo livello è normale, no (ride)? È già da molti anni il migliore al mondo. È la sua ultima Coppa del Mondo, ma ero sicuro che sarebbe tornato e avrebbe fatto tutto il necessario per vincerla. Per me può giocare fino a 50 anni perché ha molte più qualità di tutti gli altri.

E come giudica il Mondiale di Mbappé?

Anche a me piace guardarlo giocare. Sono molto felice per lui. Fa tutto molto bene ed è ancora molto giovane. Ha tutte le qualità, la velocità, il dribbling e, sotto porta, ha la compostezza. Questi sono i tipi di giocatori che noi brasiliani amiamo vedere giocare. Sembra anche una forte personalità.

