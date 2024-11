Lukaku è una possibile alternativa a Osimhen, il Chelsea cerca sconti per Victor (Gazzetta)

I Blues hanno il problema Romelu e in caso di arrivo di Conte il belga diventerebbe l’obiettivo primario per l’attacco

Lukaku è una possibile alternativa a Osimhen, il Chelsea cerca sconti per Victor. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzi D’Angelo.

Come si sostituisce un centravanti da 76 gol in 132 presenze? Beh, magari con uno da 69 in 128 gare di A. Non stiamo dando i numeri, semplicemente è il confronto tra ciò che ha fatto Victor Osimhen in quattro stagioni con la maglia del Napoli e Romelu Lukaku in quattro campionati di Serie A tra Inter e Roma. L’ipotesi al momento è più che altro una suggestione e nulla più.

Jonathan David e Santiago Gimenez erano i primi obiettivi, ma senza Champions sono destinati ad altri lidi. E allora perché non valutare seriamente la posizione di Lukaku, che il Chelsea vuole cedere dopo anni di capricci e incomprensioni? Rom in Italia fa ancora la differenza e, in caso di arrivo sulla panchina di Conte, diventerebbe l’obiettivo primario per l’attacco.

Il Chelsea è disposto a inserire il cartellino di Lukaku nell’offerta da presentare al Napoli per Osimhen, che invece andrebbe via senza dove discutere con Aurelio De Laurentiis a fronte del pagamento della clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Soldi che il Chelsea potrebbe investire, ma ritrovandosi poi a gestire ancora il problema Lukaku. E poi, oggi sia Chelsea che Psg vorrebbero trattare col Napoli per provare ad abbassare la clausola per non essere costrette a versare in un’unica soluzione la somma dovuta. De Laurentiis, come detto, avrebbe comunque il problema di cercare un nuovo centravanti. Certo, Lukaku ha un ingaggio alto ma già alla Roma ha abbassato le sue pretese e percepisce meno di Osimhen (al netto…)

De Laurentiis apre a una trattativa per Lukaku (calciomercato.com)

Calciomercato.com oggi chiarisce che il Chelsea sarebbe pronto a offrire Lukaku per Osimhen e De Laurentiis sarebbe interessato:

Con il Chelsea però De Laurentiis è aperto a una trattativa che comprenda Lukaku, tanto che il nuovo direttore sportivo Manna sta già lavorando a questa operazione.

LA SITUAZIONE – Romelu in Italia fa la differenza, ma età e ingaggio non sono propriamente in linea con i parametri economici del Napoli. Si tratta però per capire quanto l’attaccante belga sia disposto a fare per favorire il trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. Le chances di Lukaku di rimanere alla Roma sono basse e, allo stato attuale, il Napoli rappresenta una candidatura che può fare al caso suo.

