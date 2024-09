Fagioli spera di emulare il Rossi dell’82: Euro2024 può essere il suo nuovo punto di partenza (Daily Mail)

Come il centravanti ai Mondiali, anche il centrocampista bianconero si giocherà le sue carte dopo una lunga squalifica. Spalletti crede molto in lui.

Nicolò Fagioli è uno dei 26 convocati dell’Italia per Euro2024. Il centrocampista della Juventus ha vissuto un anno complicato per la sospensione dai campi da gioco dopo il caso scommesse. Ma Spalletti non ha mai smesso di credere nel suo talento.

Fagioli spera di emulare Paolo Rossi. Spalletti crede molto in lui

Il Daily Mail scrive:

Nicolò Fagioli spera di emulare uno dei più grandi giocatori italiani di sempre dopo la sua improbabile convocazione a Euro 2024. Nel 1982, l’allora ct Enzo Bearzot convocò l’attaccante Paolo Rossi per i Mondiali, anche se era stato squalificato per due anni in seguito allo scandalo delle partite truccate; l’Italia ha poi vinto il torneo e Rossi ha segnato 6 gol. Anche se Fagioli non è al livello del centravanti, ha un ammiratore: l’allenatore Luciano Spalletti, che non ha mai dimenticato il suo modo di giocare, considerandolo uno dei talenti della nuova generazione italiana. Il ct lo considera duttile e uno di quelli che potrebbe rivelarsi una sorpresa in questo Europeo.

Anche se le ultime amichevoli dell’Italia non sono andate alla grandissima, Fagioli ha sfruttato bene il tempo a disposizione in campo che gli è stato concesso. Potrebbe giocare sia al fianco di Jorginho, sia al suo posto. L’Europeo potrà essere un buon punto di partenza dopo tutto quello che ha attraversato.

Non esordirà, però, con l’Italia questa sera a Euro2024

Lo riporta Sky Sport:

“Nonostante sia tornato in gruppo, Fagioli non è al 100%. È stato provato da Spalletti nella formazione dei non titolari. L’edema osseo sul perone è ancora presente, il centrocampista sente dolore. È rientrato in gruppo ma probabilmente non ce la farà e sarà indisponibile per la prima gara dell’Europeo. A centrocampo si va dunque verso la coppia Jorginho-Barella”.

