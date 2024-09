Italia-Albania, 50 tifosi Azzurri con coltelli e bombe carta fermati a Dortmund

CorSport: stavano per iniziare una rissa con i tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. Saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca per 24 ore.

Questa sera Italia e Albania esordiranno a Euro2024 al Westfalenstadion di Dortmund.

Italia, fermati 50 tifosi a Dortmund in possesso di coltelli e bombe carta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è stato un fermo preventivo per 50 tifosi italiani in città:

Secondo le informazioni di polizia, il gruppo di supporter è stato fermato prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. I tifosi sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, come coltelli, bombe carta e passamontagna, saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca, probabilmente per 24 ore, in attesa di valutazione da parte della magistratura.

Primi problemi di ordine pubblico in Germania per Euro 2024. Oggi durante il primo allenamento nel ritiro della Serbia è stato richiesto l’intervento della polizia a seguito di un invasione da parte di un tifoso. L’episodio ha dato il via a uno scontro tra tifosi serbi e le forze dell’ordine vittime di lancio di oggetti. Lo racconta l’Equipe.

Il primo allenamento della Serbia sul suolo tedesco, giovedì ad Augusta, è stato rovinato da incidenti tra i tifosi serbi e la polizia. Durante il primo allenamento della Serbia, tre giorni prima della partita classificata ad alto rischio contro l’Inghilterra, l’allenamento aperto al pubblico è stata interrotto dopo l’invasione di un tifoso.

L’intervento delle forze di sicurezza ha scatenato l’ira dei tifosi presenti e diversi ordigni pirotecnici sono stati lanciati contro gli agenti sul posto. Poi è tornata la calma e gli allenamenti hanno potuto riprendere il loro corso.

