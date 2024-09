Lindstrom: c’è l’interesse del Lione, ma ancora nessuna trattativa avviata (Dazn)

So Foot aveva scritto di un prestito con obbligo di riscatto di circa 20 milioni. Il danese avrebbe già accettato la destinazione.

Ieri So Foot ha scritto di una trattativa tra Jesper Lindstrom e il Lione, riportando:

“Il Lione sarebbe in trattativa con il Napoli per il prestito di Jesper Lindstrom (24 anni). I due club stanno discutendo e alcune fonti del Napoli annunciano che un accordo verbale sarebbe vicino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le ultime discussioni riguardano proprio questa opzione, che potrebbe trasformarsi in obbligo di acquisto, il cui importo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Il trequartista ha accettato di trasferirsi al Lione”.

Dazn smentisce: ancora nessuna trattativa per Lindstrom

Il giornalista di Dazn Orazio Accomando ha spiegato su X che c’è un forte interesse del Lione per il trequartista danese, ma nessuna trattativa in corso tra le due parti.

Il Napoli ha deciso il futuro di Jesper Lindstrom. Dopo solo una stagione, il danese lascerà Napoli. Per averlo il club azzurro ha pagato 30 milioni. Per cederlo serve quindi una proposta importante oppure potrebbe anche essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tmw.

“Il Napoli ha deciso: Jesper Lindstrom verrà ceduto nella prossima estate. Il danese non ha convinto in azzurro e ora potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa, ma ha anche un discreto mercato in Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo negli anni all’Eintracht Francoforte. La valutazione è un problema: pagato 30 milioni un anno fa, ha un contratto fino al 2028 e sarà a bilancio per 24 milioni. Serve quindi una proposta importante, a meno che non possa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto”.

