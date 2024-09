Il portiere della Nazionale russa è a processo in patria per non aver pagato gli alimenti. Ma la Russia lo farà espatriare per motivi di immagine

Safonov al Psg insidia Donnarumma ma è soprattutto un caso diplomatico caro a Putin (L’Equipe)

Venerdì il Psg ha ufficializzato l’acquisto del portiere della squadra russa Matvei Safonov: per lui un contratto di cinque anni. Il Psg lo ha pagato circa 15 milioni di euro (più bonus). L’Equipe scrive che arriva a Parigi con l’ambizione di fare il titolare. Donnarumma è avvisato.

Ma L’Equipe scrive di altro, delle questioni giudiziarie di Safonov.

Safonov, gli alimenti e la custodia della figlia

Se il Psg ha annunciato la firma del portiere, è perché ha avuto assicurazioni dalle autorità russe che Safonov potrà lasciare la Russia. Safonov è, secondo l’avvocato della sua ex moglie Anastasia Kazachek, coinvolto da diversi mesi in un processo con l’obiettivo di ottenere la custodia di sua figlia.

L’avvocato di sua moglie lo accusa di essere in ritardo con il pagamento degli alimenti.

A seguito di questo rifiuto di pagare, l’ufficiale giudiziario federale della Federazione Russa avrebbe, sempre secondo questo avvocato, emesso il 6 giugno contro di lui il divieto di lasciare il territorio. Questa decisione bloccò il suo arrivo a Parigi.

L’Equipe ha sentito l’avvocato della moglie – Maksim Chilov . che assicura il contrario.

«Il signor Safonov non ha ancora pagato in questo momento (ieri sera, dopo il comunicato stampa del Psg) i suoi arretrati e quindi non può lasciare il territorio russo. Non capisco perché non voglia pagare questi alimenti». La cifra è di 60 milioni di rubli, ossia 627mila euro.

L’avvocato di Safonov invece ha detto che il suo assistito non voleva commentare.

In Russia, l’arrivo del portiere della Nazionale è considerato un affare importante. Un colpo molto importante in termini di immagine per la Russia. Una presenza russa, il paese aggressore dell’Ucraina, in uno dei più grandi club del mondo costituisce un punto di forza del “soft power” che Vladimir Putin ama così tanto attraverso lo sport. L’avvocato dell’ex moglie di Safonov, da parte sua, non intende fermarsi qui e desidera avviare un procedimento in Francia se il potere russo dovesse consentire a Safonov di venire a Parigi. «Abbiamo inviato una lettera al PSG – assicura – e chiederemo giustizia ai tribunali francesi».

