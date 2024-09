Italia-Albania, Hysaj: «L’Italia ci ha ospitato per tanti anni, è bello poter giocare match del genere»

Alla Rai: «Sylvinho ci ha fatto migliorare nell’aspetto tecnico e tattico, ora siamo una squadra più positiva».

Elseid Hysaj, ex Napoli che ora milita nella Lazio, ha parlato alla vigilia di Italia-Albania ai microfoni Rai.

Hysaj: «L’Italia ci ha ospitato per tanti anni, è bello poter giocare match del genere»

Il difensore ha dichiarato sul match:

«E’ una partita importante, ma non quella decisiva. E’ bella da giocare perché giochiamo contro il Paese che ci ha ospitato per tanti anni».

Com’è cambiata questa nazionale con l’arrivo di Sylvinho?

«Ci ha portato positività e ci ha fatto migliorare nell’aspetto tecnico e tattico per costruire un buon gioco come abbiamo dimostrato nelle qualificazioni».

Alcuni estratti dalla conferenza stampa del ct dell’Albania:

«Siamo molto contenti di essere qui e sono contento per capitan Djimsiti perché lui nel 2016 non poté esserci. Noi andiamo sul campo per lottare su ogni pallone, per disputare un grande Europeo. E’ una partita difficile, dopo l’allenamento dobbiamo decidere 1-2 nomi ma siamo pronti per giocare».

Cosa significa questa presenza per la nazione?

«Abbiamo tanti albanesi in giro per il mondo, in Germania ce ne sono tanti e anche in Italia. Domani sarà molto bello, parte dello stadio sarà rosso e sarà una bella responsabilità».

Secondo lei l’Italia di Mancini era più forte di quella di Spalletti?

«Io non parlo con Mancini da sei mesi. Lui ha fatto un capolavoro, lo conosco da tanto tempo. Ma io non penso che ci sia una grossa differenza tra quella Italia e questa, quando parliamo di Europeo o Mondiale l’Italia è lì, è una squadra forte e tosta. È una squadra molto ben schierata, Mancini ha fatto un bellissimo lavoro ma anche Spalletti sta lavorando molto bene. L’Italia è una squadra forte, ma noi daremo il nostro massimo».

ilnapolista © riproduzione riservata