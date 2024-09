Euro2024, la Spagna e Fabian Ruiz danno spettacolo (senza possesso palla): 3-0 alla Croazia

Gol e assist per l’ex Napoli. Assist anche di Yamal, il più giovane esordiente in un Europeo. Giovedì le Furie Rosse affronteranno l’Italia.

Parte bene Euro2024 per la Spagna con un sonoro 3-0 alla Croazia. Gol di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal.

Inoltre, Lamine Yamal diventa il più giovane esordiente di un Europeo, a poche settimane dal compiere 17 anni. Possesso palla Spagna: 47%.

Euro2024, il match tra Spagna e Croazia

Primo tempo in cui le Furie Rosse aggrediscono la nazionale croata con un pressing asfissiante. Al 29esimo trovano il gol con un passaggio illuminante da centrocampo di Fabian Ruiz, che pesca Alvaro Morata sul filo del fuorigioco; il centravanti non sbaglia a tu per tu con Livakovic.

Tre minuti dopo arriva il raddoppio della Spagna proprio con l’ex centrocampista del Napoli su assist di Pedri; slalom al limite dell’area e tiro col sinistro leggermente deviato. Negli ultimi minuti del primo tempo la Croazia ha l’occasione di riaprire il match con Kramaric che pesca Majer sulla fascia destra; cross in mezzo dove non c’è nessuno, arriva Gvardiol dalla sinistra con un tiro a mezza altezza, ma Unai Simon è reattivo e para.

Poco prima che l’arbitro fischi la fine del primo tempo, dagli sviluppi di un corner, Yamal pesca in area Dani Carvajal, che sbuca alle spalle dei difensori e mette dentro il 3-0 per la Spagna.

Al 54esimo del secondo tempo, la Croazia tenta di accorciare le distanze, ma i tiri di Stanisic, Budimir e Kramaric vengono rimpallati dalla difesa spagnola e dall’estremo difensore.

Dopo 78 minuti la Nazionale di Dalic può accorciare le distanze: Petkovic sbaglia il rigore (parato da Simon), ma riesce subito dopo a ribattere il pallone in rete dopo un cross di Perisic. Il gol, però, viene annullato per fuorigioco millimetrico dell’ex Inter. Se la Croazia vuole sperare in un passaggio del turno, deve necessariamente cambiare marcia e fare di più.

Fabian Ruiz passeur décisif sur le but de Morata ☄️ 🇪🇸

pic.twitter.com/KLoGZfP4nz — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 15, 2024

Ballon derrière la jambe, crochet, frappe du gauche !! Mais qui es-tu Fabian Ruiz après une première passe décisive ??!! 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/oQTGt2kopR — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 15, 2024

Carvajal scores.. Spain are TOO good pic.twitter.com/Jk7E6mmkPM — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) June 15, 2024

