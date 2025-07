Musiala, rottura del perone tristemente confermata: tornerà tra almeno 4 mesi (Sky De)

Dalla Germania la conferma di quanto già si temeva. Il fantasista del Bayern Monaco Jamal Musiala si è fratturato il perone dopo lo scontro con Donnarumma (in una normale uscita del portiere italiano, alla ricerca del pallone checché ne dicesse Neuer ndr) avvenuto ieri sera, Quarti di finale del Mondiale per Club tra Paris e Bayern Monaco (finita 2-0 ndr). Ieri sera si era paventato un sospetto di rottura del perone, troppo evidente per essere smentita dagli esami strumentali che sono stati effettuati questa mattina e di cui Sky Deutschland riporta il bollettino definitivo.

Di seguito quanto scrivono i corrispondenti tedeschi:

“Jamal Musiala ha subito un grave infortunio durante la partita contro il Psg. Il ventiduenne è stato immediatamente trasportato in ospedale. Secondo Sky Sport, dopo approfonditi esami, è stata confermata la sospetta frattura del perone. Questo significa che Musiala dovrà rimanere fuori per almeno quattro mesi”.

Scontro Donnarumma-Musiala: Musiala si rompe la gamba, Gigio in lacrime (era una normale uscita)

Questo quanto accaduto ieri e da noi riportato:

“Al Mondiale per Club le partite sono vere, nel bene e nel male. Oggi nel male. Verso la fine del primo tempo di Psg-Bayern, quarto di finale in svolgimento ad Atalanta, Donnarumma è uscito per far suo il pallone mentre un difensore del Psg lo stava proteggendo; Musiala è come se avesse finito con il suo piede incastrato sotto le braccia di Donnarumma ed è stato un bruttissimo incidente. Il portiere italiano del Psg si è girato e ha visto la gamba del tedesco visibilmente storta ed è scoppiato a piangere.

Una scena toccante. Musiala è uscito in barella. L’incidente ha monopolizzato l’attenzione sia dei giocatori sia del pubblico. Scioccati i calciatori di entrambe le squadre. Ovviamente da parte di Donnarumma non c’era alcuna intenzione di essere cattiva, di queste uscite se ne vedono a centinaia sui campi da calcio”.