Mercato in uscita, Mazzocchi e Ambrosino nel mirino della Cremonese (Schira)

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita cercando di piazzare i calciatori che non rientrano nel progetto azzurro targato Antonio Conte. Oltre a Cajuste, prossimamente potrebbero lasciare l’ombra del Vesuvio anche Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino. Stando a quanto riferisce Nicolò Schira, il difensore e il giovane attaccante sarebbero entrambi finiti nel mirino della neopromossa Cremonese.

Ambrosino e Mazzocchi verso la Cremonese

L’esperto di mercato ha dato le notizie proprio nelle ultime ore tramite post su “X”. Ecco quanto scritto dal giornalista:

“La Cremonese ha mostrato interesse per il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi. L’allenatore Davide Nicola lo apprezza fin dai tempi della Salernitana“.

“La Cremonese è interessata all’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli potrebbe chiedere una clausola di riacquisto”.

Continua a muoversi il mercato in uscita del Napoli. Ci sono da piazzare un bel po’ di calciatori tra cui lo svedese Cajuste che quest’anno ha giocato in Premier con l’Ipswich Town ed è retrocesso. Il campionato turco lo cerca. Lo vorrebbe il Besiktas a prezzo di regalo: un milione di euro per il prestito ed eventualmente 6,5 milioni per il riscatto (diritto di riscatto, non obbligo). A riferirlo è Fabrizio Romano tramite un post su “X”.

Osimhen ha scelto il Galatasaray, pool di sponsor pronti a sostenere l’operazione (Corsport)

Finalmente sembra arrivare la svolta sul futuro di Victor Osimhen. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano avrebbe infatti sciolto le riserve comunicando al Galatasaray la decisione di rimanere a giocare in Turchia. Lo stesso quotidiano afferma che il Napoli non è intenzionato a fare sconti e pretende che il club di Istanbul versi l’intero ammontare della clausola da 75 milioni di euro.

Le ultime sul futuro di Victor Osimhen

“La svolta sembra ormai vicina: si chiama Galatasaray”, scrive Fabio Mandarini parlando del futuro di Osimhen.

Poi aggiunge. “Lui ha sempre dato priorità all’Europa, al calcio che negli ultimi anni ha dominato a suon di gol, e non ha mai cambiato direzione. E neanche regole: Victor non ha intenzione di rinunciare al suo stipendio da 12 milioni annui, o comunque di abbatterlo in maniera significativa, e così sono diminuite anche le opzioni in Premier (…) ma ora la storia comincia a diventare più chiara: Osi ha intenzione di continuare a giocare con il Galatasaray. Il club che lo ha ingaggiato in prestito a settembre, sul gong del mercato e a sorpresa, e che lo ha trasformato in un autentico re riempiendolo d’affetto, anzi amore”.

Sulla questione clausola: “Il Napoli non fa sconti: per acquistarlo non servirà un accordo, bisognerà presentarsi da De Laurentiis con i 75 milioni di euro utili ad accendere la clausola rescissoria. Facile. O difficile, dipende dai punti di vista: se l’operazione non sarà chiusa o quantomeno non sarà avviatissima nei giorni dell’inizio della preparazione precampionato, e dunque nell’arco del periodo compreso tra il 15 e il 17 luglio, Osi sarà convocato per il ritiro e si dovrà mettere a disposizione di Conte”.

Quest’ultima un’eventualità concreta, ma in ogni caso c’è ottimismo per la cessione definitiva in Turchia. “Si parla di un pool di sponsor pronti a sostenere l’operazione”, sottolinea Mandarini.