Meret, l’agente: «C’è un’opzione di rinnovo al 70% delle presenze che verrà attivata dal Napoli»

«Però è valida per un solo anno e ne stiamo già parlando con la società. Si valuteranno delle opzioni, il Napoli non può contemplare un altro caso Zielinski».

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb durante l’evento TransferRoom.

Che momento è per Meret? Che futuro prevedi per lui?

«Questa stagione sta colpendo un po’ tutti al Napoli, quindi anche i singoli. Alex lo scorso anno ha disputato una stagione straordinaria e quest’anno sta facendo bene, ma è chiaro che i risultati sono meno altisonanti. Siamo contenti della stagione che sta disputando, delle prestazioni che sta fornendo col Napoli. Lui è in scadenza di contratto, ma c’è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto. Alex è contento lì, la volontà del ragazzo è quella di valutare con grande concretezza la possibilità di rimanere».

Quindi un accordo va trovato, altrimenti in estate può andare via…

«Certo, assolutamente. Ci troveremo a breve e si capirà se c’è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità – ma io non credo – si valuteranno delle opzioni perché non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski».

Meret, le pagelle del Napolista contro l’Inter

MERET. Stasera al Meazza c’era la simbolica e mesta cerimonia dell’addio al tricolore e il timore era quello di consegnarlo all’Inter perdendo ancora una volta. Invece il passaggio è avvenuto a testa alta, perdonami la retorica, e il merito è anche del giovane Meret, protagonista di ben quattro respinte decisive – 7

Decisive le respinte (alcune delle quali quasi miracolose) e anche lo spirito: mai un minuto di disattenzione o di appannamento. Ha il merito, insieme a Juan Jesus, non solo di tenere il Napoli in gara fino alla fine, ma di spingerlo verso un pareggio che, in barba alla mia idiosincrasia per i pareggi, quasi sa di trionfo – 8

ilnapolista © riproduzione riservata