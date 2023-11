Gudmundsson, il trascinatore del Genoa che stava per firmare con il Napoli

Di Marzio aveva riportato un interesse del Napoli quest’estate per l’islandese. Sei gol stagionali per lui fino ad ora.

Il Genoa passa il turno di Coppa Italia contro la Reggiana grazie al 2-1 firmato da Albert Gudmundsson, che entra dalla panchina e segna al 99esimo dei tempi supplementari.

Il 26enne islandese, attaccante che può giocare sia come punta che come esterno, sta trascinando la sua squadra in questo inizio di stagione. Sei reti stagionali in dodici presenze fino ad ora, tra Serie A e Coppa Italia. Approdato al Genoa nel gennaio 2022, lo scorso anno ha concluso la stagione con 14 gol. La Gazzetta dello Sport scrive dopo il match di oggi:

“Chi, se non lui? Al sesto centro stagionale, entra e regala al Genoa nel primo tempo supplementare il pass per gli ottavi di Coppa Italia, a Roma contro la Lazio. Badelj lo innesca in profondità, con il passaggio toccato da Malinovskyi e l’islandese bravo di sinistro ad anticipare Libutti battendo Satalino: è il 2-1 finale”.

Nelle pagelle di Sportmediaset della partita:

Voto 7 – Entra nel finale dei tempi regolamentari e già impensierisce parecchio la difesa emiliana, poi alla prima occasione dei supplementari realizza col mancino e manda agli ottavi il Genoa, dimostrandosi ancora una volta fondamentale per le sorti della formazione allenata da Gilardino.

Quest’estate Gudmundsson era stato anche accostato al Napoli, come aveva riportato Gianluca Di Marzio; l’islandese sarebbe arrivato dopo l’addio di Lozano, ma come sappiamo, la società ha poi scelto di investire su un altro talento del Nord Europa, ovvero Lindstrom. Per il giocatore del Genoa, inoltre, gli ultimi mesi sono stati abbastanza travagliati anche per questioni extra-calcistiche; è stato, infatti, accusato di molestie sessuali e successivamente sospeso dalla Nazionale.

La Serie A sta pian piano conoscendo un altro talento che sta sbocciando e che potrebbe spiccare il volo (magari in una big) per la prossima stagione.

L’ACCUSA DI MOLESTIE SESSUALI:

A dare la notizia è stato il quotidiano islandese Visir che ha scritto di “presunta violenza sessuale” e ha intervistato la presidente della Ksi (Federazione islandese di calcio) Vanda Sigurgeirsdèttir: «Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per su un membro della nazionale».

