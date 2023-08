Napoli: se parte Lozano, tentativo per Gudmundsson del Genoa (Di Marzio)

Islandese, 26 anni, centrocampista offensivo del Genoa, lo scorso anno 11 gol in Serie B. Ma l’affare non sarebbe affatto semplice

Lozano si allontana sempre di più da Napoli. Su di lui c’è il Psv Eindhoven. Sarebbe un ritorno per il messicano nel club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. Se il suo trasferimento dovesse concretizzarsi, il club di De Laurentiis potrebbe pensare di tentare il colpo Gudmundsson del Genoa, islandese, 26 anni, 34 presenze in Nazionale. Lo scorso anno in Serie B ha segnato 11 reti. Ne parla Gianluca Di Marzio:

“Nel caso in cui la trattativa per la cessione del messicano dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe fare un tentativo per Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa protagonista nell’ultima stagione di Serie B. In ogni caso l’affare non risulterebbe affatto semplice“.

ilnapolista © riproduzione riservata