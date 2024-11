Napoli-Bologna, i convocati di Calzona: c’è Raspadori, assente Zielinski

Fischio d’inizio al Maradona alle ore 18. Convocato anche Mario Rui nonostante l’infortunio.

Napoli-Bologna alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. I convocati di Calzona.

I convocati per Napoli-Bologna

Portierei: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex.

Difensori: D’Avino Luigi, Di Lorenzo Giovanni, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi Pasquale, Natan, Olivera Mathias, Ostigard Leo, Rrhamani Amir.

Centrocampisti: Anguissa Frank, Cajuste Jens, Dendoncker Leander, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanislav, Traoré Hamed Junior.

Attaccanti: Kvaratskhelia Khvicha, Ngonge Cyril, Osimhen Victor, Politano Matteo, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni.

Contro il Bologna torna Kvara

Recuperato Kvaratskhelia, gli indisponibili degli azzurri restano Piotr Zielinski, Leander Dendoncker; stamani anche Mario Rui ha dovuto abbandonare l’allenamento per infortunio. Ancora in dubbio Giacomo Raspadori, che ha svolto solo una parte dell’allenamento in campo.

Per il Napoli, davanti a Meret dovrebbero esserci i centrali Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka, Cajuste. In attacco, Kvara completerà il tridente con Politano e Osimhen.

I diffidati degli azzurri saranno Mazzocchi, Lobotka e Osimhen.

Il Bologna dovrebbe schierarsi con Skorupski in porta; difesa a 4 con Posch e Kristiansen sulle fasce, Lucumi centrale accompagnato da uno tra Beukema e Calafiori. In mediana Freuler e Aebischer; sugli esterni se la giocano Ndoye e Orsolini per la fascia destra, mentre Saelemaekers occuperà quella sinistra. Sulla trequarti uno tra Urbanski e El Azzouzi accompagneranno Zirkzee, unico riferimento centrale.

Ricordiamo che per i rossoblù è indisponibile Lewis Ferguson, rottura del crociato.

ilnapolista © riproduzione riservata