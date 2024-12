Meret, da Conte arrivano segnali di grande stima (Repubblica)

Una probabile conferma merita ovviamente un approfondimento della sua situazione contrattuale. Con lui ci sarà Caprile

Meret, da Conte arrivano segnali di grande stima. Lo scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina.

Cosa farà Alex Meret? Da Conte arrivano segnali di grande stima. Una probabile conferma merita ovviamente un approfondimento della sua situazione contrattuale: Meret è a scadenza nel 2025 e va trovata una soluzione. Presto andrà in scena un incontro tra il suo procuratore Federico Pastorello e Manna. L’obiettivo è un percorso comune. Il Napoli sicuramente saluterà Pierluigi Gollini che non sarà riscattato e aspetta Elia Caprile, uno degli artefici della miracolosa salvezza dell’Empoli. Conte hale idee chiare sull’organico.

Napoli, gli insostituibili di Conte sono otto: c’è anche Meret (Sky)

Antonio Conte diventerà il nuovo allenatore del Napoli, salvo clamorose sorprese. Sky Sport con Ugolini ha riportato quali dovrebbero essere i punti fermi tra gli azzurri del nuovo tecnico, in vista della prossima stagione.

Conte, tra i suoi 8 insostituibili del Napoli ci sono Di Lorenzo, Kvara e Meret

Per Conte Di Lorenzo è insostituibile. Come lui, altri sette: Meret, Rahamani, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvara e Raspadori. Su questa base, ritenuta di primo livello, bisognerà lavorare. Per tornare ai livelli di un anno fa. Una flessione certificata dai numeri che ha compromesso l’intera stagione. In questo senso anche il rinnovo di Meret, contratto in scadenza tra un anno, sarà un passaggio fondamentale.

Sul calciomercato in entrata e in uscita invece:

C’è la voglia di Antonio Conte di abbracciare il progetto del Napoli perché si riparte dopo lo scudetto e una stagione difficilissima. Una stagione senza coppe, e lui fa bene quando arriva senza le coppe. Bisogna capire il mercato in uscita, sicuramente andranno presi due difensori. E forte il pressing su Buongiorno, su Gudmundsson è già partita la trattativa e poi bisogna capire le manovre in attacco. La volontà è di vendere Osimhen, ha uno stipendio molto alto. Si era pensato al Chelsea con Lukaku nella trattativa. Al momento l’unica offerta importante è arrivata dal Psg per Kvara. E poi Di Lorenzo con le parole del suo agente, i fischi. Uno strappo evidente con la città anche perché è incedibile con Conte. Bisogna capire se questo strappo si potrà ricucire.

