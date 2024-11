Malagò: «Noi non abbiamo alcun pregiudizio sull’Authority, bisogna vedere come verrà declinato»

A margine di un evento: «Lo scontro sarà evitato? Lo abbiamo già evitato: basta evitare di rifare gli stessi errori»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della 74esima assemblea nazionale Federalberghi a Viareggio, in provincia di Lucca, ha parlato dell’incontro con Abodi e il mondo dello sport sul tema d’agenzia governativa. Le sue parole riportate da Sportmediaset. Malagò: «La parola Authority ha un significato chiaro, ma bisogna vedere come verrà declinata» «L’altro ieri ci siamo incontrati» con il ministro dello Sport «ed è stato un incontro importante, dove tutte le parti sono state particolarmente chiare sotto tutti i punti di vista. Siamo passati dall’idea di una agenzia governativa all’Authority e questo è positivo. La parola Authority ha un significato chiaro, ma bisogna vedere come verrà declinata questa parola» . E ancora: «Credo che le parole vadano pesate bene. Noi non abbiamo alcun pregiudizio sul tema, ma è chiaro che non puoi prendere una decisione se c’è una opposizione così chiara e netta da parte di un certo mondo. Questo non vuol dire che non si troverà una soluzione: sull’obiettivo siamo tutti d’accordo. Lo scontro sarà evitato? Lo abbiamo già evitato: basta evitare di rifare gli stessi errori. Se si prendesse una decisione contro gli albergatori senza che loro lo sappiano, cosa vi aspettate che direbbero?». Abodi: «Soddisfatto dell’incontro, vogliamo procedere nel pieno rispetto dell’autonomia dello sport»

«Sono soddisfatto dell’incontro, durante il quale tutte le parti hanno espresso le proprie opinioni e i propri punti di vista. Il testo, inoltrato alla Federcalcio venerdì mattina, rappresentava una ipotesi di lavoro e come tale doveva servire per aprire quel confronto che oggi ha trovato un punto di caduta e non un documento definitivo per approvazione. L’incontro è stato l’occasione per spiegare le ragioni che ci hanno portato a immaginare la costituzione di questa nuova Autorità – tecnica e indipendente – e procedere nel pieno rispetto dell’autonomia dello sport, da sempre tra le mie priorità insieme a trasparenza, rispetto ed equa competizione. Ho ascoltato e raccolto la posizione e i suggerimenti di tutte le componenti al tavolo. Ora procederemo con le opportune valutazioni, prima di portare il decreto-legge ad uno dei prossimi Consiglio dei ministri».

